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候車亭再升級 東縣年底前增設123座可避雨

中央社／ 台東縣26日電

立法委員黃仁向交通部爭取經費，補助台東縣政府增設具避雨功能的候車亭，年底前預計完成123座。

國民黨籍立法委員黃仁台東辦公室今天表示，台東從南迴大武鄉到東海岸長濱鄉沿途的公車站點，除原有台東縣政府與公路局興建的候車亭，仍有站點沒有遮陽避雨的地方，以及沒有畫設行人穿越道，不僅體現城鄉差距的嚴重落差，也成為民眾等車外出或返家民眾安全隱憂，黃仁要求交通部補助經費改善。

交通部回覆黃仁表示，交通部盤點台東地區未興建設置公車候車亭或待整建的站點共計123座，目前持續補助地方陸續改善。

黃仁辦公室表示，台東設置具遮陽避雨功能的公車候車亭，計長濱鄉22座、東河鄉9座、成功鎮25座、太麻里鄉5座、台東市4座、池上鄉2座、綠島鄉24座、關山鎮2座、卑南鄉4座、延平鄉1座、海端鄉6座、鹿野鄉5座、大武鄉12座，總計123座，今年底前將完成興設。

另外，已完成的多良、大竹、富山、富南、加津林、大鳥及大武等候車亭，其中，腹地空間不足的海側處，移除部分護欄後，進行填土增加腹地面積，再用水泥灌漿穩固地基，不會占用到公路空間，同時畫設行人穿越道保障民眾等車安全。

交通部 公車 台東

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