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228連假遊宜蘭免塞車 買北宜299元3日券不限搭乘次數超划算

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。。圖／葛瑪蘭客運提供
228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。。圖／葛瑪蘭客運提供

228連假，宜蘭縣政府預估國道5號交通最大量將出現在228當天，南北車流合計7萬多輛次。為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數可以搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。

根據縣政府交通處等相關單位預估的228連假交通量，車流會從227日就開始湧現，但是最大量會出現在228當天，國道5號南下預估車流4萬3254輛次，北上2萬7919輛次，雙向合計7萬1173輛次次。

至於蘇花改部分，228 當天的南下車流預估1萬3500輛次，北上5600輛次，雙向合計1萬9100輛次。

北返車流在3月1日湧現，估計3月1日與2日這兩天的北上車流量大約都有3萬6千輛次。

縣政府交通處建議遊客為避免塞車，現在有推出短天期TPASS「宜蘭好行3日券」，只要299元就可以不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站之間的各站往返。

目前一般搭乘國道客運北宜來回票幾乎都超過300元，或北宜台鐵列車來回票400多元。縣府強調，299元短天期3日券，方便又划算，若遇國5塞車時，國道客運可以行駛路肩，避開塞車潮，迅速載你回家。

據了解，縣政府自從本月12日推出「宜蘭好行3日券」，已經售出656份，市場上反映還不錯，這次228連假，是此方案遇到的第一個3天連假，正審慎評估觀察遊客的搭乘意願與效益。

228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。。本報資料照
228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。。本報資料照
228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。圖／縣府提供
228連假，宜蘭縣政府預估國5交通最大量將出現在228當天，為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。圖／縣府提供

國道客運 塞車 連假

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