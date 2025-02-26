聽新聞
0:00 / 0:00
228連假遊宜蘭免塞車 買北宜299元3日券不限搭乘次數超划算
228連假，宜蘭縣政府預估國道5號交通最大量將出現在228當天，南北車流合計7萬多輛次。為避免遊客開車塞路上，縣政府建議購買新推出的299元3日券，72小時內不限次數可以搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵鳳鳴站至和平站之間的各站往返，全都吃到飽，免塞車又划算。
根據縣政府交通處等相關單位預估的228連假交通量，車流會從227日就開始湧現，但是最大量會出現在228當天，國道5號南下預估車流4萬3254輛次，北上2萬7919輛次，雙向合計7萬1173輛次次。
至於蘇花改部分，228 當天的南下車流預估1萬3500輛次，北上5600輛次，雙向合計1萬9100輛次。
北返車流在3月1日湧現，估計3月1日與2日這兩天的北上車流量大約都有3萬6千輛次。
縣政府交通處建議遊客為避免塞車，現在有推出短天期TPASS「宜蘭好行3日券」，只要299元就可以不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站之間的各站往返。
目前一般搭乘國道客運北宜來回票幾乎都超過300元，或北宜台鐵列車來回票400多元。縣府強調，299元短天期3日券，方便又划算，若遇國5塞車時，國道客運可以行駛路肩，避開塞車潮，迅速載你回家。
據了解，縣政府自從本月12日推出「宜蘭好行3日券」，已經售出656份，市場上反映還不錯，這次228連假，是此方案遇到的第一個3天連假，正審慎評估觀察遊客的搭乘意願與效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言