花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮效果，協助村長更有效率地分區即時通報災情、防災救援，如同無形安全防護罩。鄉長王景昌掛保證說，「即時同步真的好用」。

「真的很好用，全鄉像是受到防護罩保護。」王景昌表示，數位廣播系統啟用後，歷經凱米、山陀兒、康芮等3個颱風侵襲，期間數位廣播系統協助村長、村幹事執行防災預警工作具相當成效，未來將極力爭取預算，於偏遠部落擴充數位廣播設備。

過去逢颱風、豪大雨或地震等天然災害，各村部落都是單一災害預警通報作業，不僅效率不佳，還無法同步，因此，公所去年提出「災害預警及通報數位系統建置計畫」，經中華電信台東營運處協助導入數位廣播系統，建置全鄉5個村共181組網路設備。

這套數位廣播系統輔助災害預警設備，有全區及分區管理中心及行動APP，村長或村幹事可透過桌上型網路電話廣播系統，即時同步和村民或公所手機連線，執行災害預警，甚至各項廣播宣導聯繫日常村里大小事，省時省公帑。

「村民全時都能收到訊息聽廣播。」村長董炎輝說，過去廣播系統只能透過喇叭將聲音傳遞，常因風向因素村民會聽不清楚，現在只要透過數位廣播系統，手機也能接收到訊息，便利性更好。