快訊

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

聽新聞
0:00 / 0:00

花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮效果，協助村長更有效率的分區即時通報災情、防災救援，如同無形安全防護罩。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮效果，協助村長更有效率的分區即時通報災情、防災救援，如同無形安全防護罩。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮效果，協助村長更有效率地分區即時通報災情、防災救援，如同無形安全防護罩。鄉長王景昌掛保證說，「即時同步真的好用」。

「真的很好用，全鄉像是受到防護罩保護。」王景昌表示，數位廣播系統啟用後，歷經凱米、山陀兒、康芮等3個颱風侵襲，期間數位廣播系統協助村長、村幹事執行防災預警工作具相當成效，未來將極力爭取預算，於偏遠部落擴充數位廣播設備。

過去逢颱風、豪大雨或地震等天然災害，各村部落都是單一災害預警通報作業，不僅效率不佳，還無法同步，因此，公所去年提出「災害預警及通報數位系統建置計畫」，經中華電信台東營運處協助導入數位廣播系統，建置全鄉5個村共181組網路設備。

這套數位廣播系統輔助災害預警設備，有全區及分區管理中心及行動APP，村長或村幹事可透過桌上型網路電話廣播系統，即時同步和村民或公所手機連線，執行災害預警，甚至各項廣播宣導聯繫日常村里大小事，省時省公帑。

「村民全時都能收到訊息聽廣播。」村長董炎輝說，過去廣播系統只能透過喇叭將聲音傳遞，常因風向因素村民會聽不清楚，現在只要透過數位廣播系統，手機也能接收到訊息，便利性更好。

中華電信台東營運處總經理李永昌表示，未來將持續和公所討論如何加強偏遠社區部落電信建設，利用網路技術協助地方機關與偏遠部落縮短數位落差。

大武鄉數位廣播系統輔助災害預警設備，有全區及分區管理中心及行動APP，村長或村幹事可透過桌上型網路電話廣播系統，即時同步和村民或公所手機連線，執行災害預警，甚至各項廣播宣導聯繫日常村里大小事。記者尤聰光／攝影
大武鄉數位廣播系統輔助災害預警設備，有全區及分區管理中心及行動APP，村長或村幹事可透過桌上型網路電話廣播系統，即時同步和村民或公所手機連線，執行災害預警，甚至各項廣播宣導聯繫日常村里大小事。記者尤聰光／攝影
中華電信台東營運處協助大武鄉導入數位廣播系統，建置全鄉5個村共181組網路設備。記者尤聰光／攝影
中華電信台東營運處協助大武鄉導入數位廣播系統，建置全鄉5個村共181組網路設備。記者尤聰光／攝影

台東 網路 颱風

延伸閱讀

直播主「石頭君」紅繩綁石報天氣：石頭濕濕=下雨、石頭不見=颱風

影／陸資背景貨輪畫面曝！疑似拖斷海纜 海巡署安檢中

影／中資背景「宏泰」貨輪疑似拖斷海纜 海巡署登船影片曝

「臺澎三號」海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

相關新聞

天災影響大...花蓮又一鄉發振興禮金 2000元下月入袋

花蓮秀林鄉公所今天宣布，因去年地震、颱風災情嚴重影響鄉民生活經濟，下月將發放振興禮金，每人2000元，預計1萬7000多...

228連假遊宜蘭免塞車 買北宜299元3日券不限搭乘次數超划算

228連假，宜蘭縣政府預估國道5號交通最大量將出現在228當天，南北車流合計7萬多輛次。為避免遊客開車塞路上，縣政府建議...

花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮...

台東車候車亭改善再升級 年底前興設123座站點

台東公車候車亭改善再升級，縣府與公路局、鄉鎮公所多年努力改善縣內候車亭計畫陸續完成，但仍有部分地區待改善，平原立委黃仁要...

禁建1甲子有解 羅東工保區都計通過

內政部都委會昨開宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）」再討論案，代理縣長林茂盛帶領縣府團隊爭取，大會審議...

羅東工保區禁建一甲子終獲解編 陳金德政委、吳宗憲立委都說話了

內政部都委會今審議通過宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」，7年前擔任代理縣長的陳金德政委隨後在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。