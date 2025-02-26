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台東車候車亭改善再升級 年底前興設123座站點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部補助台東縣40處公車站50公尺內路口畫設行人穿越道及補助縣府發包全縣興設123座具避雨功能候車亭。記者尤聰光／攝影
交通部補助台東縣40處公車站50公尺內路口畫設行人穿越道及補助縣府發包全縣興設123座具避雨功能候車亭。記者尤聰光／攝影

台東公車候車亭改善再升級，縣府與公路局、鄉鎮公所多年努力改善縣內候車亭計畫陸續完成，但仍有部分地區待改善，平原立委黃仁要求交通部盡速解決，並爭取全縣40處公車站50公尺內路口畫設行人穿越道及補助縣府發包全縣興設123座具避雨功能候車亭。

黃仁指出，從南迴大武鄉到東海岸長濱鄉沿途的公車站點，除原有縣府與公路局興建的候車亭，仍有站點不是沒有遮陽避雨的地方，就是前後沒有畫設行人穿越道，不僅體現城鄉差距的嚴重落差，也成為民眾等車外出或返家民眾安全隱憂。

交通部盤點台東地區於公車站50公尺路口畫設行人穿越道或50公尺至200公尺繪設斑馬線，或於超過200公尺繪設斑馬線並配合設置相關標誌與號誌待改善的地點仍餘40處，未興建設置公車候車亭或待整建的站點共計123座，目前持續補助地方陸續改善。

全縣設置具遮陽避雨功能的公車候車亭，計長濱鄉22座、東河鄉9座、成功鎮25座、太麻里鄉5座、台東市4座、池上鄉2座、綠島鄉24座、關山鎮 2座、卑南鄉4座、延平鄉1座、海端鄉6座、鹿野鄉5座、大武鄉12座，總計123座，今年底前將完成興設。

公路總局表示，前年已完成包括多良、大竹、富山、富南、加津林、大鳥及大武等候車亭，其中，腹地空間不足的海側處，移除部分護欄後，進行填土增加腹地面積，再用水泥灌漿穩固地基，不會占用到公路空間，同時畫設行人穿越道保障民眾等車安全。

交通部補助台東縣40處公車站50公尺內路口畫設行人穿越道及補助縣府發包全縣興設123座具避雨功能候車亭。記者尤聰光／攝影
交通部補助台東縣40處公車站50公尺內路口畫設行人穿越道及補助縣府發包全縣興設123座具避雨功能候車亭。記者尤聰光／攝影

公車 台東 行人

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