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天災影響大...花蓮又一鄉發振興禮金 2000元下月入袋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉公所曾於疫情期間三度發放禮金，今天宣布因應去年天災影響，下月將再放2000元振興經濟禮金。本報資料照片
花蓮秀林鄉公所曾於疫情期間三度發放禮金，今天宣布因應去年天災影響，下月將再放2000元振興經濟禮金。本報資料照片

花蓮秀林鄉公所今天宣布，因去年地震、颱風災情嚴重影響鄉民生活經濟，下月將發放振興禮金，每人2000元，預計1萬7000多人受惠。另壽豐鄉先前也宣布，下月22日發放鄉民每人1000元振興關懷金。

秀林鄉是以太魯閣族為主的原住民鄉鎮，新冠肺炎疫情期間，鄉公所曾於2020年至2023年間，三度發放振興消費禮金共7000元，這次則是因為天災影響經濟，再次利用產業回饋金結餘款，普發2000元現金給鄉民。

秀林鄉長王玫瑰表示，為因應去年0403地震、凱米及康芮颱風等災情，影響鄉民生活經濟，因此利用結餘款，發放2000元振興經濟禮金，盼振興經濟及提升鄉民的生活品質。採現金方式發放，在去年11月30日前設籍、或出生且在60天內設籍秀林的鄉民都可領取，若符合資格但在11月30日後身故，可由法定繼承人領取，預計1萬7000多名鄉民受惠，所需經費約3000多萬元。

鄉公所規畫，3月15、16日在各村活動中心發放，3月17日至21日可到秀林多功能集會所領取，3月24日至28日則在秀林圖書館一樓發放。

除了秀林鄉，壽豐鄉長曾淑懿日前也宣布，將於3月22日起普發鄉民每人千元振興關懷金，去年底以前設籍都可領取，約1萬6000餘鄉民符合資格；此外，縣府也編列10億元，去年10月也發給縣民每人3000元振興券，使用期限至這個月底。

花蓮秀林鄉公所曾於疫情期間三度發放禮金，今天宣布因應去年天災影響，下月將再發放2000元振興經濟禮金。資料照片民眾提供
花蓮秀林鄉公所曾於疫情期間三度發放禮金，今天宣布因應去年天災影響，下月將再發放2000元振興經濟禮金。資料照片民眾提供

地震 康芮颱風

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