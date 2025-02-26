禁建1甲子有解 羅東工保區都計通過

內政部都委會昨開宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）」再討論案，代理縣長林茂盛帶領縣府團隊爭取，大會審議通過。後續將辦理都計再公展及「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」，報內政部審議通過即可區段徵收，解除一甲子以來的禁建令。

相關用地面積約105公頃，地方已爭取20多年。羅東鎮長吳秋齡表示，未來縣府要負擔計畫的工程開發經費約70億元，工程分成都市計畫開發及南北水網兩部分，由於水網設施涵蓋好幾個鄉鎮，建議這部分水網的工程款由中央全額負擔，省下來的開發經費回饋地主，並提高區段徵收後發還給地主的抵費地。

縣府表示，此都計案是將區內周邊保護區變更為具治水防災目的的都市發展用地，並取得相關必要公共設施所需用地，採區段徵收方式整體開發。除可解決大羅東地區水患、及都市計畫發展腹地不足，也有蓄滯洪公共設施可兼供休閒遊憩、停車及防災等功能。

縣府表示，該都市計畫案於2018年經內政部都委會審定後，縣府積極推動「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」作業，但因涉及一千多筆土地及權利複雜，需時間逐一釐清比對；2019年完成產權清查、地上物第一階段查估、邊界樁位資料檢算及測量等作業，於2018年12月至2023年7月間修正財務評估報告書，共9次報內政部審議。

2022年10月送內政部都市計畫委員會再提會討論，歷經2023年9月23日及去年5月10日共2次專案小組會議審議，昨獲都委會支持。