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羅東工保區禁建一甲子終獲解編 陳金德政委、吳宗憲立委都說話了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲上任後不斷推動「羅東工保區解編案」的進度，做為中央與地方的聯繫橋梁，好在皇天不負苦心人，今天終於迎來了好消息。圖／吳宗憲辦公室提供
立委吳宗憲上任後不斷推動「羅東工保區解編案」的進度，做為中央與地方的聯繫橋梁，好在皇天不負苦心人，今天終於迎來了好消息。圖／吳宗憲辦公室提供

內政部都委會今審議通過宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」，7年前擔任代理縣長的陳金德政委隨後在臉書貼文「禁建一甲子的#羅東保護區，終於解禁了」；1年來積極推動此案的立委吳宗憲表示，努力居中協調，「中央終於願意審議通過」。

羅東工保區解編後，有利大羅東都市發展。陳金德政委貼文指出，7年前他接任代理縣長，上任後即著手研析12鄉鎮遭遇的各種困境，其中羅東部分地區因劃設為工業區及保護區，周邊跨鄉鎮105公頃土地，禁建長達53年（至今60年），對居民生活及大羅東發展造成不利影響。

陳金德說，之所以被劃設保護區，竟是在1966年都市計畫圖的農業用地被「誤植」為保護用地。於是他們循程序進行解套，並將治水防災及水環境復育等概念整合其中，時任行政院長賴清德指示內政部協助，縣府提案經內政部審議通過「訂正暨變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）（配合大羅東地區治水防災系統計畫）」案，前後只有40天。

他說，沒想到此案卻在行政與執行的無效率下，一拖7年，直到他接任政務委員兼工程會主委，多次開會解進程，並穿梭中央與縣府之間協調，終於在今天經內政部審議通過，晚到總比沒到好，想到當年許多長輩紅著眼眶說終於等到了解編，卻又期望落空的無奈，心裡還是不捨難過。

吳宗憲在上任立委後緊盯此案，今天內政部都委會把此案列為第一案優先討論，他說，內政部終於審議通過了。

吳宗憲表示，此案都市計畫範圍105.1776公頃，涉及近3000名權利關係人、400多棟建物及1000多筆土地，他接到了許多民眾陳情，怨嘆中央不顧百姓死活，因此他上任後不斷推動此案進度，做為中央與地方的聯繫橋梁，好在皇天不負苦心人，今天終於迎來了好消息。

吳宗憲指出，羅東工保地在民國92年由劉守成縣長任內，經內政都市計畫委員會決議以「開發許可」方式辦理，呂國華縣長時期變更為「區段徵收」，然而自林姿妙縣長時代起，中央似是百般拖延，甚至前兩年間，內政部只開過兩次小組會議。如今中央終於願意審議通過，總算給人民一個交代。

吳宗憲強調，內政部審議通過只是一小步，後續還必須要繼續努力，對於民眾最關心的抵價地比例提高、治水防災系統的全面升級等都有賴中央經費支持，他感謝縣政府及所有關心這項計畫的夥伴鄉親，未來他會繼續努力，持續為宜蘭打拼奮鬥。

陳金德政委在臉書貼文「禁建一甲子的羅東保護區，終於解禁」。圖／陳金德辦公室提供
陳金德政委在臉書貼文「禁建一甲子的羅東保護區，終於解禁」。圖／陳金德辦公室提供

內政部 羅東 都市計畫

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