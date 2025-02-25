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花蓮安通溫泉旅舍修復再利用 盼重現歷史榮景

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」為歷史建築，文化局今天舉辦修復再利用計畫說明會，安通溫泉負責人連祥淵表示，盼老建築永續經營，願意配合文資計畫，重現1930年榮景。

「安通溫泉旅舍」在2004年3月19日被花蓮縣政公告登錄為歷史建築，建物位於玉里鎮樂合里，為日式木構建築，室內利用面積約240平方公尺，空間對外開放參觀。

第三代經營者連祥淵接受媒體聯訪表示，1973年祖父買下，後來父親要增建為飯店，祖父要求保留一棟日式建築，如今遊客都為了這棟歷史建築而來；為讓老屋活化，2023年利用空間賣拉麵，遊客都慕名而來。

連祥淵說，修復歷史建築是工程浩大且麻煩的事，雖然是自己的資產，但要符合文化局的規定很艱難，根據文資規定，公部門可以爭取95%的經費，作為業者當然樂觀其成。

連祥淵指出，這棟有90多年歷史的老屋，期間雖然也自行整修，但目前仍屋頂漏水嚴重，有些主梁木頭被白蟻蛀蝕；從小在這棟老屋中長大，希望這棟歷史建築能成為安通地區的指標，讓大家知道，當時日本人在台灣蓋的溫泉旅社樣貌，希望資產永續保存下去。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌表示，安通溫泉旅舍是目前台灣東部保存較完整、唯一登錄為文化資產的日治時期公共浴場。透過修復再利用計畫的調查以及說明會的分享，除了增進區域歷史以及建物特色與構造工法的認識外，也期待與會者參與歷史建築保存與周邊觀光發展的對話與討論。希望大家能更加了解並珍惜這座珍貴的歷史建築，並共同為其未來的發展貢獻心力。

安通在阿美族語中稱為「紅座」，即溫泉硫磺臭味之意。1896年台灣總督府開發利用。1903年有興建浴場營業的紀錄；戰後由花蓮縣政府接收，後由玉里鎮公所出租經營，之後於1973年轉賣私人經營。80年代台灣經濟成長，觀光休閒產業隨之興盛，因此拆除浴場部分新建飯店，將昔日的宿泊所保留下來作為持續營運的商業空間而留存至今。

文化資產 歷史建築 溫泉

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