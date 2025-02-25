台鐵台東站旅客遺失物包羅萬象 醫療檢體和雞鴨活體都有

台鐵平均每年拾獲破萬件遺失物，品項可說包羅萬象，大至行旅箱，小至隱形眼鏡；台東火車站服務台擺滿各類失物招領物品，其中，前3名分別為保溫瓶、傘具和3C產品，但有時會撿到醫療檢體、寵物、雞鴨活體等特殊遺失物。站務人員表示，東西經公告未領取就銷毀。

「不要懷疑，民眾連便當、面紙盒都會報遺失。」站務人員說，除了貴重物品直接交給警方處理外，避免日後引起糾紛，所以連拾獲小東西他們都要列冊公告，只要公告1年內無人領取，就會直接銷毀，不會進行拍賣，若旅客要指定站點領取遺失物，就要加收費，最高55元。

審計部統計2018至2022年間，台鐵拾獲超過11萬件遺失物，其中以西部大站數量最多。不過，台東站拾獲的遺失物每年也超過數千件，物品中不乏連想都想不到東西，包括醫療檢體、寵物及雞鴨活體等，貴重物品則有現金、金飾和精品包等，前3名為保溫瓶、傘具和3C產品。

站務人員研析，醫療檢體會遺失，主要有部分台東民眾都會搭車前往台北或高雄就醫，不小心把檢體遺留在車上，至於雞鴨活體，則是送給在外縣市的親友居多，另遺失寵物多半是遊客忘記帶下車，不過，這些很快都會失而復得，不會留太久；便當、水果或手搖飲品則會當天銷毀。