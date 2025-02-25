快訊

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

傅崐萁問如何因應關稅…卓榮泰怒轟「沒聽進去」爆舌戰 韓國瑜看不下去

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮近百年旅舍老舊漏水 文化局爭取補助修繕保存歷史

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
安通溫泉旅舍老闆連祥淵表示，建物有90多年的歷史，目前漏水嚴重，有些主梁木頭也遭白蟻嚴重侵蝕，每年得花更多心思整理。記者王思慧／攝影
安通溫泉旅舍老闆連祥淵表示，建物有90多年的歷史，目前漏水嚴重，有些主梁木頭也遭白蟻嚴重侵蝕，每年得花更多心思整理。記者王思慧／攝影

花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」屋齡將近百年，是東部唯一登錄為文化資產的公共浴場，保存較完整。但近年陸續有屋頂漏水、木造主梁遭蟲蛀等狀況，花蓮縣文化局調查建築結構，依照建物現況規畫修復方式，提供業者未來修復參考。

安通溫泉旅舍於1930年規畫興建後建造完成，被分靠近山勢建造的「宿泊所」，以及靠近河岸的「浴場」，建物皆為木造結構，戰後被花蓮縣政府接收，由玉里鎮公所出租經營。

安通溫泉旅舍於1973年轉賣私人經營，業者考量當年觀光休閒產業，隨著台灣經濟成長，決定拆除浴場改新建飯店，特別保留宿泊所作為持續營運的商業空間，2004年被縣府公告登錄為歷史建築，並開設拉麵店。

由於安通溫泉旅舍老舊，文化局前年透過修復再利用計畫，調查安通地區的歷史、建物特色與構造工法，今天舉行成果說明會，提供業者建物修復、維護管理及再利用的建議。

安通溫泉旅舍建物與土地所有權人連祥淵表示，建物有90多年的歷史，屋頂雖有用玻璃纖維、水泥等補強，卻沒辦法完全隔水，目前漏水嚴重；有些主梁木頭也遭白蟻嚴重侵蝕，每年雖有維護管理，但部分受損較嚴重的部分，卻得花更多心思整理。

連祥淵說，希望旅舍能成為安通地方指標，延續歷史讓更多人認識這塊土地；若政府補助經費，並依業者需求修復建物，讓文化資產永續保存下去，自己願意修復。

文化局文化資產科長黃用斌表示，由於建物是私人資產，可協助後續修復規畫設計，待提案文化部文資局審議通過後，確認最後的修復方式；至於費用部分，由文資局補助90%，所有權人負責5%自籌款，決定修復的程度。

花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」屋齡將近百年，是東部唯一登錄為文化資產的公共浴場，保存較完整。記者王思慧／攝影
花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」屋齡將近百年，是東部唯一登錄為文化資產的公共浴場，保存較完整。記者王思慧／攝影
安通溫泉旅舍是私人資產，登錄為文化資產，因老舊需要經費修復，費用部分，由文化部文資局補助90%，所有權人負責5%自籌款，決定修復的程度。記者王思慧／攝影
安通溫泉旅舍是私人資產，登錄為文化資產，因老舊需要經費修復，費用部分，由文化部文資局補助90%，所有權人負責5%自籌款，決定修復的程度。記者王思慧／攝影

建物 文化資產

延伸閱讀

基隆校園漏水議員促改善 教育處將解決、協調水車支援

花蓮議員質疑民政處長授意罷免查水表 明良臻回：本負查核責任

文資通過...華山司法園區有譜 表訂2031年完工

印尼漁工疑中風求援 黑鷹直升機飛花蓮外海吊掛助送醫

相關新聞

台鐵台東站旅客遺失物包羅萬象 醫療檢體和雞鴨活體都有

台鐵平均每年拾獲破萬件遺失物，品項可說包羅萬象，大至行旅箱，小至隱形眼鏡；台東火車站服務台擺滿各類失物招領物品，其中，前...

花蓮近百年旅舍老舊漏水 文化局爭取補助修繕保存歷史

花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」屋齡將近百年，是東部唯一登錄為文化資產的公共浴場，保存較完整。但近年陸續有屋頂漏水、木造主梁遭...

四接環評大會前夕資料竟不齊？台電：環境部系統問題已補上傳

台電協和電廠的四接開發案環評大會明天登場，環團今（25）日召開記者會指控台電補件的評估書資料缺少關鍵資訊，到今天上午記者...

潛水教練支持四接東移3.0 守護外木山小組：恐成生態浩劫

環境部明天將於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），今天基隆潛水教練共同召開記者會表示，3.0東移填海方案較不衝擊...

重大進展！禁建1甲子 中央今審議通過宜蘭羅東工保區解編案

內政部都委會今召開宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」(即羅東工保解編案)再討論案，代理縣長林茂盛帶...

「浸水營古道」修復完成 228開放全線通行

連結台東與屏東的「浸水營古道」災後逾半年已修復，將於228連假開放全線通行，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。