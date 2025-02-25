花蓮近百年旅舍老舊漏水 文化局爭取補助修繕保存歷史

花蓮玉里鎮「安通溫泉旅舍」屋齡將近百年，是東部唯一登錄為文化資產的公共浴場，保存較完整。但近年陸續有屋頂漏水、木造主梁遭蟲蛀等狀況，花蓮縣文化局調查建築結構，依照建物現況規畫修復方式，提供業者未來修復參考。

安通溫泉旅舍於1930年規畫興建後建造完成，被分靠近山勢建造的「宿泊所」，以及靠近河岸的「浴場」，建物皆為木造結構，戰後被花蓮縣政府接收，由玉里鎮公所出租經營。

安通溫泉旅舍於1973年轉賣私人經營，業者考量當年觀光休閒產業，隨著台灣經濟成長，決定拆除浴場改新建飯店，特別保留宿泊所作為持續營運的商業空間，2004年被縣府公告登錄為歷史建築，並開設拉麵店。

由於安通溫泉旅舍老舊，文化局前年透過修復再利用計畫，調查安通地區的歷史、建物特色與構造工法，今天舉行成果說明會，提供業者建物修復、維護管理及再利用的建議。

安通溫泉旅舍建物與土地所有權人連祥淵表示，建物有90多年的歷史，屋頂雖有用玻璃纖維、水泥等補強，卻沒辦法完全隔水，目前漏水嚴重；有些主梁木頭也遭白蟻嚴重侵蝕，每年雖有維護管理，但部分受損較嚴重的部分，卻得花更多心思整理。

連祥淵說，希望旅舍能成為安通地方指標，延續歷史讓更多人認識這塊土地；若政府補助經費，並依業者需求修復建物，讓文化資產永續保存下去，自己願意修復。