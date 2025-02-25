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四接環評大會前夕資料竟不齊？台電：環境部系統問題已補上傳

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
環境部26日召開環評大會，審查台電協和電廠四接開發案。本報資料照片
環境部26日召開環評大會，審查台電協和電廠四接開發案。本報資料照片

台電協和電廠的四接開發案環評大會明天登場，環團今（25）日召開記者會指控台電補件的評估書資料缺少關鍵資訊，到今天上午記者會召開前都沒補件，台電表示，送交環境部的資料都沒有缺漏，可能是環境部系統問題，環境部已補充上傳。

守護外木山行動小組在四接審查前夕召開記者會，指出台電的四接評估書缺少第六章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，台電解釋，提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏，第六章節內容自3.0方案後就沒有再更動，此次可能因環境部系統問題，目前環境部已補充上傳。

台電表示，環評委員是依據書面資料進行審查，不影響審查程序進行，至於網路公開資料，先前歷次審查時皆有公開相關章節內容。

台電 四接 環境部

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