重大進展！禁建1甲子 中央今審議通過宜蘭羅東工保區解編案

內政部都委會今召開宜蘭「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」(即羅東工保解編案)再討論案，代理縣長林茂盛帶領縣府團隊爭取，獲都委會大會審議通過。此案縣府團隊歷經召開多場會議及說明會，並積極與中央及地方溝通協調，對於大羅東地區都市發展及防洪治水將是一大進展。

林茂盛今天率縣府建設處與地政處團隊出席9時30分在內政部召開的都委會審議，委員會決議「通過」此案。縣政府表示，為解決羅東地區及冬山河中下游淹水問題及都市發展需求，把羅東都市計畫區內周邊保護區變更為具治水防災目的的都市發展用地，並取得相關必要公共設施所需用地，採區段徵收方式整體開發。

縣府強調，此案除了可以解決大羅東地區水患及都市計畫發展腹地不足外，也有蓄滯洪公共設施可兼供休閒遊憩、停車及防災等功能。

縣府表示，該都市計畫於107年經內政部都委會審定後，縣府積極推動「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」作業，期間除了召開多場次說明會向鄉親說明，也採納民眾的意見研擬安置計畫、規劃安置街廓等，期能維護民眾適足的居住權，同步開展治水防災的公共工程建設，但因為涉及一千多筆土地及權利複雜，需要時間逐一釐清比對，確保民眾權益。

縣府於108年積極完成產權清查、地上物第一階段查估、邊界樁位資料檢算及測量等作業，且召開過1場次說明會、6場次安置計畫說明會、2場興辦事業計畫公聽會，累積與會人次已達上萬人次以上，並於107年12月至112年7月間修正財務評估報告書，共計9次報內政部審議。

在111年1月、8月興辦事業計畫公聽會後，為保障合法房屋居住權益及水網設計需求，在原有計畫架構下酌調都市計畫，啟動都市計畫調整方案審議程序，擬訂合法建物認定標準原則及保留與剔除原則，並經111年9月本縣都市計畫委員會第222次會議審竣，並於111年10月送內政部都市計畫委員會再提會討論，歷經112年9月23日及113年5月10日共2次專案小組會議審議，終於今天爭取獲得內政部都委會支持，通過內政部都市計畫委員會大會審議。