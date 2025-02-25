「浸水營古道」修復完成 228開放全線通行

連結台東與屏東的「浸水營古道」災後逾半年已修復，將於228連假開放全線通行，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。林業及自然保育署台東分署建議欲登山民眾，應做好做好完善的登山評估及規畫。

台東分署表示，浸水營古道台東端去年7月連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，致使步道多處發生崩塌與道路受損無法通行，確保登山安全，即展開封閉災後修復整建，日前完成整修及評估作業。

浸水營國家步道屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，台東接台東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6至8小時。步道沿途保留許多清代及日治時期等歷史遺跡，且地理環境擁有豐富的林相資源及野生動物。

台東分署提醒民眾，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規畫，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林(LNT)，垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。