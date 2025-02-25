快訊

工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

聽新聞
0:00 / 0:00

「浸水營古道」修復完成 228開放全線通行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
連結台東與屏東的「浸水營古道」逾半年災後修復，將於228連假開放全線通行。圖／林保署台東分署提供
連結台東與屏東的「浸水營古道」逾半年災後修復，將於228連假開放全線通行。圖／林保署台東分署提供

連結台東與屏東的「浸水營古道」災後逾半年已修復，將於228連假開放全線通行，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。林業及自然保育署台東分署建議欲登山民眾，應做好做好完善的登山評估及規畫。

台東分署表示，浸水營古道台東端去年7月連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，致使步道多處發生崩塌與道路受損無法通行，確保登山安全，即展開封閉災後修復整建，日前完成整修及評估作業。

浸水營國家步道屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，台東接台東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6至8小時。步道沿途保留許多清代及日治時期等歷史遺跡，且地理環境擁有豐富的林相資源及野生動物。

台東分署提醒民眾，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規畫，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林(LNT)，垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。

台東 屏東縣 災後 颱風

延伸閱讀

影／聽障男攀登水漾森林失聯4天獲救 搜救實況曝光

封閉7個月 浸水營國家步道2月28日全線恢復開放

緊急公告！武陵櫻花季疏運 管制措施延長一周至3月2日

屏東原百貨招商不易 部落青年「山模式」進駐推登山教育

相關新聞

「浸水營古道」修復完成 228開放全線通行

連結台東與屏東的「浸水營古道」災後逾半年已修復，將於228連假開放全線通行，有關步道最新開放情形可於山林悠遊網上查詢。林...

台東火車站縣有停車場搭建光電 創造三贏策略

推動綠能發電政策，台東縣政府把天然資源及空間環境結合極大化，計畫火車站縣有4座停車場搭建光電設施，創造綠能、停車、收益等...

羅東工保區解編 地方盼審查過關

內政部都委會今審查「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」，立委吳宗憲昨邀國土署與地方相關單位開座談會，縣府...

下雨不愁 七堵車站街舞空間啟用

基隆市政府繼在台鐵基隆南站打造街舞空間後，七堵火車站街舞空間昨啟用。市長謝國樑說，兩處街舞空間不僅提供練習場地，更彰顯市...

龜山島3月1日開放登島 遭颱風毀損修復4個月完工

颱風康芮去年襲台，宜蘭縣龜山島嚴重受創，提前封島展開修復工程，經過近4個月後修繕已完成，將於3月1日開放登島，首日申請登...

檢警緊盯台東成功鎮農會改選 理監事今出爐恐變天

台東縣基層農會2月15日已完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選。成功鎮農會今天下午舉辦會員代表大會，投票前檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。