台東火車站縣有停車場搭建光電 創造三贏策略
推動綠能發電政策，台東縣政府把天然資源及空間環境結合極大化，計畫火車站縣有4座停車場搭建光電設施，創造綠能、停車、收益等三贏策略。交通及觀光發展處表示，這項計畫縣府不用花一毛錢，還能挹注縣庫財源。
交觀處科長劉奇朋指出，停車場將先搭鋼棚起來，完成後再屋頂裝置光電設施，一來民眾依舊可以停車，還能遮陽避雨，二來符合綠能發電政策，三更能替縣庫帶來收益，目前計畫已進入公開招標階段，以有多家廠商有意願。
為解決民眾停車問題，縣府在火車站周遭陸續闢建4處汽機車公有停車場，但因4處停車場屬於空曠地，沒有樹蔭及棚子情況下，大多民眾都把車停放到台鐵鋼棚停車場，使用就不如預期，縣府今年提出三贏策略解決問題。
「很期待！有遮陽避雨的停車場就好。」張姓市民說，縣府早該這樣做了，希望不要流標就好。另何姓市民表示，其實不只有縣管停車場，其他機關單位停車場也可比照辦理，多一點遮陽避雨的停車場，又能賺錢不是很好嗎。
據了解，目前台東縣的再生能源以太陽光電最多，並以對環境友善的屋頂型為主；其次為小水力發電，縣內水力發電廠有4座；自2019年縣內再生能源裝置容量由19.58MW增至82.24MW，成長率達4倍，並持續增加中。
縣府財經處說明，台東發展再生能源的願景已訂出目標，希望地熱能60%、小水力發電29%，以及其他再生能源，運用既有豐富的天然資源、綠水綠能等，希望打造台東成為全台第一個零碳城市。
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