封閉7個月 浸水營國家步道2月28日全線恢復開放

浸水營國家步道東段-加羅坂出入口去年受颱風影響，道路嚴重受損無法通行，經7個月修復，完成步道整修及倒木清理，2月28日將全線恢復開放通行，歡迎民眾走訪這條神秘古道。

農業部林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，浸水營國家步道東段自去年7月起連續受到凱米、山陀兒、康芮及天兔等颱風侵襲，豐沛雨量致使步道路面崩塌與聯外道路嚴重受損而無法通行，為確保遊客登山安全，封閉時間達7個月之久。透過台東分署評估與修復，完成步道崩塌整修及風倒木清理。

浸水營國家步道位於南台灣中低海拔闊葉林中，為台灣所有橫越中央山脈古道中，越嶺點最低、使用頻率最高，且使用時間最長的古道，屬於雙向進出，西起屏東縣大漢林道，東接台東縣大武鄉加羅板部落，總長15.9公里，步行時間約6至8小時。

步道沿途保留許多清代營盤及日治時期駐在所、神社、吊橋等歷史遺跡，因步道地理環境受到季風影響，使得林相資源及野生動物豐富，其中以蕨類及蘭科植物最為豐盛精彩，是一條富含人文史跡與特殊自然生態景觀的步道。

台東分署提醒，山區易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾進行評估及做好完善的登山規劃，且隨時注意步道及大漢林道最新路況資訊。並落實無痕山林，垃圾自行帶下山，不干擾野生動植物。相關訊息可上台灣山林悠遊網查詢。