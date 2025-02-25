下雨不愁 七堵車站街舞空間啟用

基隆市政府繼在台鐵基隆南站打造街舞空間後，七堵火車站街舞空間昨啟用。市長謝國樑說，兩處街舞空間不僅提供練習場地，更彰顯市府重視街舞文化，盼能吸引愛好者聚集，打造街舞友善城市。

市府考量基隆多雨天氣，針對不同年齡層打造不同用途室內空間。基隆南站過去曾是街友（無家者）常出現的空間，市府多方安置後，在台鐵支持下，去年初由產業發展處打造嘻哈風格的「NANA Plaza基隆街舞空間」，設置多座盞燈、電力插座、大型鏡面與舞蹈專用地墊，成為不受天候影響的舞蹈練習場域。

基市府與台鐵繼續合作，在七堵車站1樓室內閒置場域，打造「SHINING ON 七堵！街舞空間」，空間設計風格以美式復古的街頭藝術呈現，彩繪大量運用鐵道、火車及音樂元素，希望能讓民眾感受到城市的活力與文化魅力，為市民打造第2處舒適、乾淨的舞蹈空間。

市長謝國樑昨出席街舞空間啟用儀式前，先到七堵車站樓上查看市府打造的市內健身房狀況。謝國樑說，市府關照青少年、成年人、長輩等各年齡層不同興趣和需求，下雨是基隆民眾生活的日常，如何讓市民在惡劣天候中，仍可充分運動非常重要。