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羅東工保區解編 地方盼審查過關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

內政部都委會今審查「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」，立委吳宗憲昨邀國土署與地方相關單位開座談會，縣府爭取羅東工保區解編開發，民代踴躍發言，盼審查能過關。

羅東鎮是全國面積最小鄉鎮，商業繁榮，都市擴大發展的腹地卻受限，地方盼周邊工業及保護區土地（工保地）可解編。

該案於2003年前縣長劉守成任內，經內政部同意擴大羅東都市計畫核准「開發許可」；前縣長呂國華任內開發方式採「區段徵收」；縣長林姿妙為保護地主權益調整計畫內容，不過吳宗憲說，資料送進中央1年才開1次會，包括2022年10月25日都計委員會審議主要計畫，接下來內政部僅前年9月23日、去年5月10日開過2次審查小組會議，都只是請縣府補送資料。

議員陳鴻禧表示，前縣長林聰賢任內就因民眾反彈質疑圖利財團，致全案回歸原點；直到代理縣長吳澤成任內，前往內政部說明這是「大羅東水計畫」需要南北水網，才有今天的大羅東治水計畫。

據了解，地主希望區段徵收發還的抵費地比率提高至4成以上，但內政部關切財務規畫是否可行。吳宗憲說，羅東工保地開發約需69億350萬元，希望中央全額負擔；安置地主可參考台中市府「臨時中繼住宅」，被徵收地主在原地居住，無需負擔房地使用費、地價稅、房屋稅等。

羅東鎮長吳秋齡表示，既然都市計畫與南北水網計畫合而為一，建議開發南北水網的工程費用由中央負擔，必能提高地主參與區徵的意願。

冬山鄉長林峻輔說，此案數十年了，盼不要再拖下去，影響地方發展。

內政部 羅東 都市計畫

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