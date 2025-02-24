檢警緊盯台東成功鎮農會改選 理監事今出爐恐變天

台東縣基層農會2月15日已完成會員代表選舉，近日陸續進入第二階段理監事改選。成功鎮農會今天下午舉辦會員代表大會，投票前檢警先舉辦查賄制暴座談會，選舉平和落幕。投票結果顯示，現任總幹事張恭銘支持的理監事較少，以曾品峰推出的人馬取得5席理事、2席監事，農會恐將變天。

成功鎮農會曾爆發賄選風波，今早台東地方檢察署檢察官林威霆及縣警局刑警大隊等人前往成功分局召開查賄制暴座談會。林威霆強調，農會改選攸關地方農業發展與農民權益，依據「農會法」與「農會選舉罷免辦法」，任何涉及賄選、買票、賣票或暴力脅迫行為均屬違法，將依法嚴辦，絕不寬貸。

在檢警關切下，成功鎮農會會員代表大會順利進行，選出9席理事、3席監事。地方人士指出，成功鎮農會有31席會員代表，以曾品峰推派的人馬掌握多數，當選5席理事、2席監事，張恭銘僅拿下4席理事、1席監事，3月4日將召開理監事會議，選出理事長。目前現任總幹事張恭銘支持的理監事較少，不利後續總幹事遴聘，但仍不排除有變數。