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台電：協和環評皆詳盡回應 資料上網公開可供檢視

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
環境部今年1月17日審查台電協和電廠改建四接第6次環評初審，正反雙方劍拔弩張。圖／本報系資料照片
環境部今年1月17日審查台電協和電廠改建四接第6次環評初審，正反雙方劍拔弩張。圖／本報系資料照片

環團今針對環評程序召開記者會，台電表示，環評是理性討論與專業分析的審查機制，台電作為接受審查的開發單位，7年來在協和更新改建計畫的歷次環評上皆詳盡回應各方疑慮及提問，不論是在現場回應或是書面資料，台電皆秉持誠意說明，以供環評委員進行審查。

台電表示，除環境部皆有將歷次環評資料上傳至網站，台電也在官網建置協和更新計畫專區，清楚說明外界常有的質疑，資料皆上網公開透明，可供外界檢視。台電並強調，從來沒有不回答問題，也願意持續聆聽各界意見，希望能依程序理性討論，確保審查機制的順利進行。

台電指出，協和環評自2017年底提出，台電同仁花了許多時間與準備工作，廣納環評委員及各界的建言，透過環評機制不斷優化方案，讓公共政策的規劃更為周全。

對於環境部的會議召開程序，台電表示，一直以來的立場都是配合審查，可惜過去在環評審查會議召開時，曾發生程序受干擾而流會，或是針對同樣問題重覆跳針詢問，無法順利進行實質討論，不僅減少環評委員詢問及台電說明的機會與時間，更無法提升民眾知的權利。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定，協和更新計畫可透過就近供電，有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴，對於北北基穩定供電更是關鍵，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。台電也與專家學者深入合作，兼顧海洋生態及港口安全等面向要求，致力產出一個能夠確保民眾用電權益，並同時降低環境影響的最佳方案。

台電 機制 環評

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