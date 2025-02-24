基隆第2座街舞空間啟用 在七堵火車站練舞不怕下雨天

基隆市政府繼在台鐵基隆南站打造街舞空間後，七堵火車站街舞空間今天啟用。市長謝國樑說，兩處街舞空間不僅提供練習場地，更彰顯市府重視街舞文化的重視，期許吸引愛好者聚集，互相交流，彼此激勵，共同打造街舞友善城市。

謝國樑入主市府後，考量基隆多雨的天氣，針對不同年齡層打造不同用途室內空間。基隆南站過去曾是街友（無家者）常出現的空間，市府多方安置後，在台鐵友支持下，去年初由產業發展處打造嘻哈風格的「NANA Plaza 基隆街舞空間」，設置多座盞燈、電力插座、大型鏡面與舞蹈專用地墊，成為不受天候影響的舞蹈練習場域。

基市府與台鐵繼續合作，在七堵車站1樓室內閒置場域，打造「SHINING ON 七堵！街舞空間」，設計風格以美式復古的街頭藝術呈現，彩繪中大量運用鐵道、火車及音樂元素，希望能讓民眾感受到城市的活力與文化魅力，為市民打造第二處個舒適、乾淨的舞蹈空間。

謝國樑出席街舞空間啟用儀式前，先到七堵車站樓上查看市府打造的市內健身房狀況。謝說，市府市府對於年輕人、對於成年人、對於長輩，各個年齡層不同的興趣，都會打造不同的環境，克服天候的干擾。下雨是基隆民眾生活的日常，如何讓大家在不好的天候中，還可以充分的運動非常重要。

謝國樑指出，現在科技當道，市府未來也會推動更多跟科技結合有關的青少年活動，希望大家一起努力，讓基隆有更多好的空間，更多好的休閒活動，讓市民朋友更健康的生活。