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宜蘭三星地區農會改選理監事變天！由在野派拿下多數席次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭三星地區農會今天改選理監事，經過會員代表投票結果，由在野派拿下多數席次，農會「三巨頭」極可能換人做了。記者戴永華／攝影　
宜蘭三星地區農會今天改選理監事，經過會員代表投票結果，由在野派拿下多數席次，農會「三巨頭」極可能換人做了。記者戴永華／攝影　

宜蘭縣各基層農會改選今天選出理監事，競爭最激烈的三星地區農會共有9席理事及3席監事，選舉結果由在野派拿下5席理事、2席監事，當權派落敗席次不夠，預料3月4日改選農會「三巨頭」包括理事長、常務監事及遴聘總幹事，極有可能換人做。

宜蘭縣10個基層農會於15日各自選出會員代表，當天各農會的平均投票率約五成五，唯獨三星地區農會投票率衝上七成五。今天由會員代表投票改選理事及監事，三星地區農會是競爭激烈的一級戰區，出動警方維持秩序，避免衝突意外狀況。

據了解，三星地區農會的在野派，以縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首，當權派是現任總幹事李智遠爭取連任，兩派較勁互不相讓，還傳出1票1萬元的賄選疑雲。

今天由會員代表改選理監事，李智遠與黃存誠都到場指揮坐鎮，選舉過程氣氛緊張，投票結果由在野派掌握多數席次。回顧上一屆三星農會改選也是戰況激烈，當時在野派的李智遠，打敗當權派總幹事謝志旭，如今局勢再度翻轉。

投票率 農會

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