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台電副總盼四接環評過關 王醒之：有輾壓通過心理準備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆「四接」開發案26日在環評大會闖關，守護外木山行動小組召集人王醒之（左）、台電副總經理鄭慶鴻（右）今午同台交鋒。圖／中午來開匯節目提供
基隆「四接」開發案26日在環評大會闖關，守護外木山行動小組召集人王醒之（左）、台電副總經理鄭慶鴻（右）今午同台交鋒。圖／中午來開匯節目提供

基隆「四接」開發案26日在環評大會闖關，守護外木山行動小組召集人王醒之台電副總經理鄭慶鴻今午同台交鋒。王預料，官方環委勢必「輾壓通過」，但台灣走向天然氣依賴乃至上癮，必須要踩煞車。鄭說，北北基的供電不能等的，希望四接通過審議。

台電規畫燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠（四接），並選定基隆港嘴外填海造地，興建接卸收天然氣碼頭。四接開發案經環評初審數度卡關，今年1月17日召開第6次初審會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」併陳送環評大會討論。

CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目，今天的來賓是王醒之和鄭慶鴻，共同接受主持人黃光芹訪問，過程中分別就興建必要性、空汙、海洋生態和港市安全，各自提出論述，表達立場，爭取外界支持。

鄭慶鴻在結論時說，協和改建確實有其必要性，計畫推動7年多，各種電廠、供氣替代方案，台電都有提出完整的環評報告。

鄭慶鴻表示，生態上一直希望做到迴避、縮小、減輕、補償，事實上也做到了。有關安全性疑慮，從國際到國內所有的規定，台電也都符合。

鄭慶鴻強調，針對協和計畫的合理性跟必要性，台電總共回答了91次，針對地方發展影響回答了77次，針對再生能源也回答了37次，台電非常願意不斷說明，充分與社會溝通。

鄭慶鴻表示，開發單位有責任完整回答所有問題，所以專6審的意見已通通回復了，王醒之當天提出的105頁資料，台電每一頁都讀了。台電回覆委員的報告共178頁，希望完整的回答後，能夠在環評大會經過完整的審議，而且能夠順利通過，因為基隆、北北基的供電是不能等的，以氣換油是不能等的。

王醒之則對環評大會結果「非常、非常不樂觀」，原因是環評委員共21個人，只要11個人就可以開會。26日官派7席會全部出席。11個委員就可以開會，6個委員基本上就可以決定，所以對這場環評會，已有輾壓通過的心理準備。

王醒之說，環評會過了之後，戰場就會轉移到地方，再回過頭來看基隆市政府，在未來的過程中，能代表基隆人再往前繼續做些什麼。

王醒之認為，台電其實是決策的末端，某種程度就是要服膺上面做了決定，就要完全服務上面的決策。反對陣營為什麼會一直從四接案例出發，不斷的要求經濟部要更負責任，開始推動政策環評？因為碳排總量無限制擴張，經濟部從來沒有負責任的做過一次性的評估。

王醒之提醒民眾，台電、中油各自提出開發案，化整為零在環評會議通過後，接下來台灣產出的綠電，全會被晶片產業搶走，剩下來的「髒電」，大概就是由基礎製造業承擔。一旦使用這些「髒電」製造產品，最後在出口過程中，因為碳關稅課徵，競爭力大幅的下降，倒楣的就會是最基層的製造業。

王醒之表示，反對四接開發案陣營不是只有談四接，而是回過頭來要求執政者必須要有更清晰的眼光。「我相信他們都有」，但是他們沒有負起責任，把這件事情給弄出來。協和四接是相對複雜的公共政策，呼籲所有民眾，不論贊成或是反對，請一起關注，提醒政府對天然氣依賴、上癮這件事情要踩煞車，能源轉型不是只有煤改氣、油改氣而已，而是要真正好好地把再生能源這件事情做好。

台電 王醒之 環評

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