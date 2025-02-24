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影／立委吳宗憲召集變更羅東都市計畫座談 爭取內政部審查過關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲邀請內政部國土署與地方相關單位召開「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」座談會，他有信心明天此案送內政部都委會應會審查通過。圖／吳宗憲辦公室提供
立委吳宗憲邀請內政部國土署與地方相關單位召開「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」座談會，他有信心明天此案送內政部都委會應會審查通過。圖／吳宗憲辦公室提供

立委吳宗憲今天邀請內政部國土署與地方相關單位召開「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」座談會，聽取鄉鎮長與民代踴躍發言，縣府爭取羅東工保區解編開發長達20幾年，期盼此計畫在明天的內政部都委會能順利審查過關。

吳宗憲表示，他立委上任就關心此案，對於明天的審查有信心，但即便審查過關，未來還有很多事需要努力，他會扮演地方與中央橋梁，繼續邀集內政部、經濟部討論處理羅東治水問題、防災設施系統，也會持續辦理會勘，中央地方一條心，羅東勢必翻新，讓中央、地方、民眾共創「三贏」。

羅東鎮是全國面積最小鄉鎮，商業繁榮，但都市擴大發展腹地受限，地方期盼周邊的工業區及保護區土地（工保地）可以解編開發。吳宗憲表示，羅東工保地是命運乖舛的開發案，該案於民國92年由劉守成縣長任內，經內政部同意擴大羅東都市計畫核准「開發許可」，開發方式在呂國華縣長時期變為「區段徵收」。

縣議員陳鴻禧表示，林聰賢縣長任內因民眾反彈質疑圖利財團，致使全案回歸原點，重新徵求民意，直到代理縣長吳澤成時，還是停頓中的工保區開發案，是吳前往內政部說明這是「大羅東水計畫」需要南北水網，是當時吳澤成建議修改，才有今天的大羅東治水計畫。

林姿妙縣長任內為了保護地主權益，縣府調整計畫內容，吳宗憲說，縣府資料送進上去，中央1年才開一次會，縣府於111年10月25日送內政部都市計畫委員會審議主要計畫，內政部僅在112年9月23日、113年5月10日開過兩次審查小組會議，開會結果也只是請縣府補送資料。

吳宗憲表示，他上立委後113年4月20日就關心此事，同年11月14日質詢盼內政部加速羅東工保地案；今年1月15日，就羅東工保地與宜蘭公共設施保留通盤檢討進度，邀請營建署長到辦公室討論。

據了解，地主希望區段徵收後發還給他們的抵費地比例提高到4成以上，但內政部關切財務規劃是否可行。羅東鎮長吳秋齡表示，既然都市計畫與南北水網計畫合而為一，建議開發南北水網的工程費由中央負擔，必能提高地主參與區段徵收開發的意願；冬山鄉長林峻輔說，此案數十年了，冬山鄉群英保護區有些長輩看不到未來光景就遺憾走了，盼不要再拖下去，影響地方發展。

吳宗憲表示，縣府對於羅東工保地開發經費約需69億350萬元，是沉重負擔，希望中央能全額負擔開發經費，降低宜蘭人負債；在安置地主權益方面，可參考台中市政府「臨時中繼住宅」，被徵收的地主就在原地居住，無需負擔房地使用費、地價稅、房屋稅等費用。

羅東鎮長吳秋齡建議南北水網的工程費用由中央負擔。記者戴永華／攝影
羅東鎮長吳秋齡建議南北水網的工程費用由中央負擔。記者戴永華／攝影
立委吳宗憲說，縣府111年10月25日送內政部都市計畫委員會審議主要計畫，內政部隔了1年，僅在112年9月23日、113年5月10日開過兩次審查小組會議，開會結果也只是請縣府補送資料。記者戴永華／攝影
立委吳宗憲說，縣府111年10月25日送內政部都市計畫委員會審議主要計畫，內政部隔了1年，僅在112年9月23日、113年5月10日開過兩次審查小組會議，開會結果也只是請縣府補送資料。記者戴永華／攝影
縣議員陳鴻禧表示，代理縣長吳澤成時，還是停頓中的工保區開發案，吳前往內政部說明這是「大羅東水計畫」需要南北水網，是當時吳澤成建議修改，才有今天的大羅東治水計畫。記者戴永華／攝影
縣議員陳鴻禧表示，代理縣長吳澤成時，還是停頓中的工保區開發案，吳前往內政部說明這是「大羅東水計畫」需要南北水網，是當時吳澤成建議修改，才有今天的大羅東治水計畫。記者戴永華／攝影
立委吳宗憲今天邀請內政部國土署與地方相關單位召開「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」座談會，聽取鄉鎮長與民代踴躍發言。記者戴永華／攝影
立委吳宗憲今天邀請內政部國土署與地方相關單位召開「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」座談會，聽取鄉鎮長與民代踴躍發言。記者戴永華／攝影
冬山鄉長林峻輔盼此案趕快審查通過，帶動地方發展。記者戴永華／攝影
冬山鄉長林峻輔盼此案趕快審查通過，帶動地方發展。記者戴永華／攝影

內政部 羅東 都市計畫

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