快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮振興券已用93％ 使用期限只到28日縣府喊快使用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮振興券使用期限只剩下最後5天，有店家在門口張貼公告，表明有收振興券，提醒民眾盡快使用。圖／民眾提供
花蓮振興券使用期限只剩下最後5天，有店家在門口張貼公告，表明有收振興券，提醒民眾盡快使用。圖／民眾提供

花蓮縣政府為振興震後經濟，去年10月發給縣民每人3000元振興券，使用期限到2月28日止。縣府統計，目前振興券兌付核銷約93％，還有近6500萬元在市面流通，觀光處提醒民眾盡快使用振興券，而商家兌付期限只到3月底。

縣府去年編列10億元經費，10月中發放超過31萬份振興券，每位縣民有3000元，使用期限至今年2月28日止，並在去年11月至今年3月31日開放店家到指定的金融機構兌領現金。由於振興券使用期限只剩下最後5天，有店家在門口張貼公告，表明有收振興券，提醒民眾盡快使用。

觀光處今天統計，振興券預撥總金額約9億3000萬元，截至上周兌付核銷8億6000多萬元，兌付核銷率為93％，尚有6500億元還未兌付。部分民眾為留下振興券紀念，未拿出來使用。

觀光處商業管理科長徐竹安表示，前幾周積極在傳統市場、市集等民生消費較多的場域，舉辦限定促購活動，鼓勵民眾多多使用振興券，希望能增加消費意願。同時，觀光處近日開始向商家宣傳、提醒兌付方式與期限，避免影響自身權益。

觀光處指出，配合消費券兌付的金融機構，包括花蓮一信、花蓮二信、新秀地區農會、花蓮市農會、壽豐鄉農會、鳳榮地區農會、光豐地區農會、瑞穗鄉農會、玉溪地區農會，以及富里鄉農會等，詳情可至花蓮振興券便民服務網查詢

花蓮縣政府振興券使用期限到2月28日止，提醒民眾盡快使用。本報資料照片
花蓮縣政府振興券使用期限到2月28日止，提醒民眾盡快使用。本報資料照片

花蓮縣政府 農會

延伸閱讀

潭子區農會開會員代表大會 林淑茵可望連任總幹事

花蓮慶豐停車一位難求 企業無償提供土地做免費停車場

花蓮男不滿鄰居太吵制止 反遭圍毆腦出血陷入昏迷

花蓮優質白米跨國合作 日本山形縣高畠町釀造清酒

相關新聞

花蓮振興券已用93％ 使用期限只到28日縣府喊快使用

花蓮縣政府為振興震後經濟，去年10月發給縣民每人3000元振興券，使用期限到2月28日止。縣府統計，目前振興券兌付核銷約...

花蓮慶豐停車一位難求 企業無償提供土地做免費停車場

花蓮縣吉安鄉慶豐村人口近8千人，卻沒有停車場或路邊停車格，車輛停在路邊容易違規或引起交通亂象。有企業董事長因此無償提供私...

機車禁騎人行道騎樓 基隆下月起加強執法

基隆市長謝國樑上任後推動行人友善、行人有序政策，今年行人事故比去年同期下降。市警局提醒，機車進入可供停車人行道或騎樓，需...

人行道停車要下車用牽的！基警3月加強取締違規騎行 最高罰1800元

基隆市長謝國樑上任後，先後推動行人友善、行人有序政策，今年行人事故比去年同期大幅下降。市警局表示，機車進入可供停車人行道...

基市府赴日本取經 捷運開發導入商、住與文化兼顧方案

基隆市政府秘書長方定安月中率團到日本參訪，聚焦橫濱港區再開發方案、東京市中心「丸之內」都市更新計畫。市府都市發展處長謝孝...

連日多雨宜蘭福山植物園聯外道巨石掉落 砸斷電桿交通受阻

連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。