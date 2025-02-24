環評大會26日審查四接開發案 謝國樑將出席
環境部將於26日環評大會審查四接開發案，基隆市政府發言人呂謦煒今天表示，市長謝國樑將出席環評大會，親自表達各方民意，盼中央重視民眾心聲並妥善回應。
環境部1月17日舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第6次初審會議，10名環評委員針對甲案「補件再審」，及乙案「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出，決議兩案併陳送環評大會審查。
環境部將在26日上午9時30分召開環評大會，審查四接環評，對此，呂謦煒表示，市府盼這次環評能高標、嚴謹、專業，絕不能讓基隆市民的生命財產安全受到任何威脅，盼台電可以重新提送審查，且希望優先減少汙染，避免擴大燃氣機組規模，以確保對市民影響降至最低。
呂謦煒表示，謝國樑將出席環評大會，親自表達各方民意，盼中央重視民眾心聲並妥善回應，最終可做出符合多數市民公益的決策。
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