花蓮慶豐停車一位難求 企業無償提供土地做免費停車場
花蓮縣吉安鄉慶豐村人口近8千人，卻沒有停車場或路邊停車格，車輛停在路邊容易違規或引起交通亂象。有企業董事長因此無償提供私人土地給鄉公所，打造免費停車場，將有36格小客車格及4格大客車位，預計3月底完工後啟用。
花蓮近幾年推動鼓勵「私有地規畫收費停車場」補助政策，解決生活日常供不應求的停車窘境。其中慶豐村民眾停車一位難求，鄉公所積極尋求私有地。一間公司董事長吳佳親得知後，表明願意無償提供位在慶豐郵局旁的私人土地，可作為免費停車場使用。
鄉公所表示，慶豐免費停車場工程施作經費約105萬元，完工後不僅可解決停車問題，也讓遊客參訪附近的好客藝術村時，搭乘的遊覽車有專用停車位，避免交通堵住。
吳佳親表示，過去公所推動鬱金香公園4甲土地，成為鄉親種菜與休憩樂活園區，展現擴大價值管理並創造最大效益的施政，因此將土地交由公所規畫成停車場，服務在地民眾，讓地方生活環境更加友善。
吉安鄉長游淑貞指出，由於慶豐停車場用地屬私人企業土地無償提供，暫定契約3年使用期，後續由接任新鄉長延續約期；公所為節省公帑，用瀝青刨除料替代柏油鋪面，車格標示則採用彈性水管替代型設計等，符合停車效益。
後續停車規畫及管理，將由慶豐村長王淑娟或立案社團認養維管，王淑娟感謝鄉長施政，取得私人企業的信任，造就周邊銀行、郵局、商店街活化的安全停車網，也有效解決數十年來的地方停車問題。
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