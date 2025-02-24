228連假 公路局規劃台東等地易壅塞路段疏導措施

228連假將屆，公路局南區養護工程分局預估返鄉及旅遊車流高峰，針對台9線、台11線易壅塞路段規劃完成交通疏導管制及配套措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖等。

公路局南區養護工程分局今天發布訊息表示，預估2月28日為返鄉及旅遊高峰，3月2日為收假高峰，針對台東地區轄管省道，如台9線金崙風景區、多良火車站、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道）、台11線小野柳、水往上流等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導管制及配套措施，並協調主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

南區養護工程分局指出，台9線單向2車道縮減為單向1車道路段實施漸變措施，使用路人提早匯流避免爭道延滯，北上（往台東）漸變位於新路社區路段449K實施，實施時間為連假第1天上午8時至下午3時，並視情況解除或延長；南下（往屏東）漸變位於雙流社區路段440K實施，實施時間為連假第3月2日中午12時至晚間7時實施，並視情況解除或延長。

公路局「智慧化省道即時資訊服務網」，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾可查詢省道及國道最新路況，也可下載「幸福公路APP」獲得省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

南區養護工程分局呼籲，民眾於假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，或多多使用大眾運輸工具。於連假期間出發前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，妥善規劃行程，儘可能避開交通尖峰，駕駛勿任意違規停車，並遵守各路口執勤員警指揮疏導，維護交通順暢與安全。