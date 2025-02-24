機車禁騎人行道騎樓 基隆下月起加強執法

基隆市長謝國樑上任後推動行人友善、行人有序政策，今年行人事故比去年同期下降。市警局提醒，機車進入可供停車人行道或騎樓，需熄火並以牽行方式停放，3月1日起將加強取締這類違規車輛，確保行人路權及安全。

對於警方要強力執法，張姓市民說，機車本來就不應該騎上人行道，支持警方執法，別讓行人連在人行道都要受機車威脅。也有路人說，騎士在人行道用牽車方式停車，若空間不足，人車更難交會。

基隆市推動行人友善政策，從工程、宣導、執法多管齊下，道安會報列管資料顯示，2023年基隆行人交通死傷395人，比2022年的511人，減少116人，降幅22.7%。

市府說，汽機車禮讓行人逐步成為行車文化後，市府2024年11月起推動行人有序政策，提醒行人遵守行人號誌、路口停看聽、確認秒數足夠再通過、路口等待不過近、穿越馬路走斑馬線、路段中間不穿越、走路不滑手機、巷道面向來車靠邊行、雨天夜間注意視線等安全意識，希望降低行人交通事故。

基隆市警局交通隊長楊永泰說，執法過程中，發現部分機車騎士貪圖自身便利，違規行駛騎樓、人行道，迫使行人讓道，侵害行人路權，3月1日起將加強取締這類違規行為。

楊永泰說，騎樓及人行道專供行人通行，駕車時不得侵入，如要進入可供停車的人行道或騎樓，應熄火並以牽行方式停放，車輛行駛騎樓、人行道，依道路交通管理處罰條例條可處600元至1800元罰鍰。