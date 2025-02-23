宜蘭打那岸圳排水道變紅 環保局查污染源

民眾昨天行經宜蘭縣打那岸圳排水道時，發現排水道呈現紅色，宜蘭縣環保局得知後派員到場稽查，水色已恢復，經採樣檢測水質並未發現異常，將持續追查是否有可疑污染源。

打那岸圳承接羅東鎮排出的污水後，流經五結鄉，最後匯流至冬山河。網友昨天上午在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文，指打那岸圳排水道怎麼變成紅色，不知哪個單位可以處理。發文貼出後，有網友留言指排水道成了紅豆湯。

宜蘭縣環保局今天表示，昨天中午12時20分接到消息後，立即派員前往現場確認，打那岸圳排水水色已恢復，檢測水體水質數據尚無異常，酸鹼值7.58，水溫攝氏18.4度，溶氧量2.48mg/L（毫克/公升）。

環保局指出，目前尚未發現可疑排放口或污染源，將持續追蹤確認上游是否有可疑污染源頭，以及下游水體是否有異常情事，並感謝熱心民眾對環境品質的愛護與關心。