人行道停車要下車用牽的 基警3/1日加強取締違規騎行

基隆市長謝國樑上任後，先後推動行人友善、行人有序政策，今年行人事故比去年同期大幅下降。市警局表示，機車進入可供停車人行道或騎樓，需熄火並以牽行方式停放，3月1日起將加強取締違規騎行車輛，確保行人路權及安全。

謝國樑2022年12月25日就任市長，2023年1月即推動行人友善政策，工程、宣導、執法多管齊下，有效促使汽機車駕駛人遵守交通法規，行經路口禮讓行人先行。道安會報列管資料顯示，2023行人交通死傷395人，比2022年的511人，減少116人，降幅22.7%。

市府說，汽機車禮讓行人逐步成為行車文化後，市府2024年11月起推動行人有序政策，提醒行人遵守行人號誌、路口停看聽、確認秒數足夠再通過、路口等待不過近、穿越馬路走斑馬線、路段中間不穿越、走路不滑手機、巷道面向來車靠邊行、雨天夜間注意視線等安全意識，希望能再降低行人交通事故發生。

警方今年2月3日起，加強取締行人違規穿越道路行為，確保行人及駕駛人安全。行人友善、行人有序政策先後推動，警方統計今年1月1日至2月16日，行人事故較去年同期減少33件，下降幅度達37.5％，成效顯著。

基隆市警局交通警察隊長楊永泰表示，員警執法過程中，發現部分機車騎士貪圖自身便利，違規行駛騎樓、人行道，迫使行人讓道，嚴重侵害行人路權，3月1日起將加強取締騎士這類違規行為。