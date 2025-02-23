花蓮米與日本釀酒技術結合 跨國開發米釀清酒展現情誼

花蓮縣政府與日本山形縣高畠町合作，以縣內優質白米作為原料，結合日本當地米鶴超過300年歷史的釀酒工藝，開發跨國商品「花蓮米釀清酒」，生產1700瓶。縣府表示，這次攜手不僅象徵台日長久深厚情誼，也在去年403地震後振興花蓮經濟。

日本山形縣高畠町委託台灣開發公司，透過農產品合作開發新商品，計畫選用花蓮優質米，採購1公噸輸出至高畠町的米鶴酒造，結合清酒釀造技術，製成限定米釀清酒。預計生產1700瓶（720ml），在日本東北地區與台灣通路販售。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有自然環境與優質農產，一直以來致力推動農業國際化，與日本山形縣高畠町合作，讓世界看見花蓮，更承載文化與歷史意義。

她提到，日本希望透過結合地方物產，為花蓮觀光與經濟注入新動能；同時是日方表達台灣在日本東北311大地震災後伸出援手的感謝及回報，象徵雙方相互扶持與共度難關。

縣府農業處表示，米鶴酒造品牌設計理念來自「稻穗彎曲如鶴」，象徵對稻米的感恩，酒標設計印有倒「福」字樣，寓意「福氣到來」，傳達從日本東北送至花蓮的祝福與感謝，也展現米鶴酒造「鶴的報恩」與「飲水思源」的精神。

農業處長陳淑雯說，未來持續與國際深化合作，尋求更多雙向交流的機會，透過推動農產品與觀光，讓花蓮優質物產登上國際舞台，吸引更多國際旅客與市場關注。