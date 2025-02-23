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台7丁落石砸毀電信桿 福山植物園採彈性延期入園

中央社／ 宜蘭23日電

福山植物園聯外道路台7丁線6公里處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動，掉落數顆大石砸毀電信桿，僅能單線通行，經搶修後已恢復雙向通行。福山植物園宣布今天入園遊客可彈性延期入園。

交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段，今天上午7時許獲報後，立即派遣人員和機具前往搶修，現場設在邊坡的電信桿被掉落的大石應聲折斷，落石滾到對向車道阻礙通行，所幸當時並無車輛經過，沒有人員受傷，經頭城工務段搶修後，於上午11時許恢復雙向通行。

福山植物園在官網發布公告，因聯外道路5公里處有零星落石，台7丁6公里處後續不排除持續間歇性落石，為考量遊客安全，今天入園的遊客可彈性延期入園。

福山植物園指出，遊客後續可於1個月內任選1個星期日，憑原申請編號入園，不需另外申請，若遇3月例行性休園將順延至4月，呼籲欲入園的遊客注意行車安全。

交通部 落石 車道

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