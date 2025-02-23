基市府赴日本取經 捷運開發導入商、住與文化兼顧方案

基隆市政府秘書長方定安月中率團到日本參訪，聚焦橫濱港區再開發方案、東京市中心「丸之內」都市更新計畫。市府都市發展處長謝孝昆今天說，赴日取經內容，對推動基隆市中心再開發，基隆捷運沿線規畫都有助益。

方定安2月12日至17日帶領工務處長陳耀川和謝孝昆等人，前往日本東京及橫濱市考察與交流，聚焦城市規畫與港區再開發。

一行人在橫濱市役所（市政府），聽取日方簡報1990年代初期啟動的橫濱港區「MM21計畫」，強調都市設計以人為本，重新分配道路空間，提升步行道與公共空間，打造宜人環境。這項計畫不僅帶動產業發展，吸引國際企業進駐，逐步將橫濱港區打造成充滿活力的商業與居住中心。

方定安說，基隆與橫濱地理條件相似，兩者均為港口城市，並且都毗鄰首都，港區再開發有巨大潛力。基隆可借鏡橫濱MM21計畫，活化港區土地，規畫更多商業、住宅與文化設施，改善交通與環境，吸引投資與遊客。

市府代表團也到東京了解車站再開發計畫及丸之內更新計畫，丸之內將由市中心商業區轉型成「ABC」，A（Amenities）代表提升公共設施與宜居環境，B（Business）指維持國際商業區優勢，C（Culture）是融入文化與歷史，創建多元化宜居區域。

謝孝昆表示，東京參訪內容可提供未來基隆捷運車站周邊地區，大眾運輸導向型發展（TOD）規畫及港區再開發方向，思考如何將都市設計、消費型商業、商業辦公與住宅結合。

方定安一行人也前往關東，參訪被稱為「地下神殿」的「首都圈外圍排水道」。這項防災工程自2006年完工後，有效調節古利根川、中川等河川洪水，導入地底後引入江戶川，紓解東京及周邊地區洪患。

陳耀川說，基隆市區緊臨基隆港，配合基隆河整體治理計畫，第十河順分署已完成上游員山子分洪暨堤防工程，市府也配合完成支流改善、橋樑改建及16處抽水站暨截排水系統，目前正在進行大武崙溪整治工程。

陳耀川表示，推動中的大武崙棒球場開挖滯洪池計畫，規模雖較關東防災地下宮殿小，但都市排水及河川整治與抽水站操作，也攸關大武崙人口密集區防洪安全。這次到東京參訪，可吸取日本整治經驗、疏洪防汛概念、即時監控水位及操作抽水機組運作，降低基隆水災風險，保障市民生命財產安全。