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連日多雨宜蘭福山植物園聯外道巨石掉落 砸斷電桿交通受阻

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供

連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。福山植物園緊急宣布，今天申請入園的遊客，可以延期在1個月內的星期日彈性入園。

福山植物園與雙連埤的聯外道路台7丁線，今天上午在位於6公里處出現坍方落石，研判發生的時間應該在前一晚，所幸當時並無車輛經過，未釀成人車損傷，巨石在砸斷路旁的電桿後，再滾落到路面，撞擊道路另一側護欄。

由於後續不排除還會有間歇性落石，交通部公路局已派員處理，並呼籲遊客沒事不要入山，今天原本已經有申請進入福山植物園的遊客，可以在1個月內任選一個星期日入園，不必再重新申請，洽詢電話03-9228900。

連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供
連日多雨造成土石鬆動，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外道路掉落巨石，不但砸斷電線桿，還造成路面及護欄受損，目前只能單線通行。圖／讀者提供

交通部 宜蘭 落石

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