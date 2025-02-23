花蓮優質白米跨國合作 日本山形縣高畠町釀造清酒

日本山形縣高畠町選用花蓮優質白米，輸至日本當地酒廠「米鶴酒造」釀造，開發獨具特色的清酒；縣府指出，此合作正是日本希望透過花蓮物產，為花蓮的觀光與經濟注入新動能。

同時，這項合作也是日本表達台灣在日本東北311大地震災後伸出援手的感謝之情，以及回報之意，象徵雙方相互扶持、共渡難關的真摯情誼。

花蓮縣政府農業處發布訊息表示，日本山形縣高畠町透過台灣捷爾東事業開發公司協助，22日於台北舉辦酒品發表座談會，推出由花蓮優質白米與日本山形縣高畠町攜手打造的全新清酒商品。這不僅是一次農業與文化的跨國合作，更象徵著台日兩地長久以來的深厚情誼。

此次新品開發案選用花蓮縣優質白米，輸出至日本山形縣高畠町，由當地具有超過300多年歷史的酒廠「米鶴酒造」釀造，結合當地的清酒技術，開發出日本酒。酒標特別設計為倒寫的「福」字，寓意「福氣到來」，傳達從日本東北送至花蓮的感謝與祝福，充分展現米鶴酒造「鶴的報恩」及「飲水思源」的精神。

縣府農業處指出，日方重視此次合作，山形縣高畠町政府特別派員來台參與酒品發表品酒座談會，並在會前一天專程造訪花蓮，親身感受花蓮的自然美景以及品味花蓮在地農特產品，進一步了解花蓮的農業與觀光發展。

此外，雙方也在會中表示，未來將持續深化合作，尋求更多雙向交流機會。此次座談會邀請台灣消費者、業界代表及各界貴賓共襄盛舉，現場氣氛熱烈，眾人對於這款蘊含深厚台日情誼的清酒，在其細緻的口感與背後承載的文化故事讚譽有加。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次台日雙方合作的清酒，不只是農產開發的商品，更是台日文化與情感交流的象徵，未來縣府將持續推動農產國際行銷與觀光合作，讓花蓮的優質物產登上國際舞台，吸引更多國際旅客與市場關注。

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