基隆自住2萬戶未設籍 房屋稅恐多繳

房屋稅新制去年7月實施，自住用房屋稅率增訂須於該屋辦理戶籍登記才能適用，今年5月開徵的房屋稅首度受影響。基隆房屋稅總戶數15萬餘戶，但自住房屋經篩選尚無戶籍登記逾2萬戶，稅務局寄發設籍輔導通知書提醒要在3月24日前設籍，否則得多繳1.17倍以上房屋稅。

基隆市稅務局房屋稅科長陳怡君表示，房屋稅新制「設有戶籍」才能享有自住房屋1.2%優惠稅率；如果是符合條件且為全國單一自住房屋，稅率還可加碼降到1.0%。今年3月24日前，若是沒有屋主本人、配偶或直系親屬任何一人戶籍登記的自住房屋，5月就會按其他住家用房屋稅率2.6%到4.8%課徵房屋稅。

基隆要繳納房屋稅總戶數約15萬餘戶，其中自用住宅約占九成，非自用住宅約占一成，經篩選尚無戶籍登記者約仍有2萬多戶，去年8月已通知但未登記者很多，已第二次寄送，特別提醒「這不是詐騙信件」。

稅務局說，自住房屋設戶籍的人除了本人、配偶外，直系親屬也可以，包括「直系血親」如父母、祖父母、子女、養子女、孫子女等，兄弟姊妹是旁系親屬，不符合自住房屋的規定。

稅務局提醒，民眾如為節省房屋稅而辦理戶籍遷移，應先考量是否會影響請領社會補助或其他租稅優惠，例如老年津貼、育兒補貼等有規定要設戶籍，請記得要一併評估。