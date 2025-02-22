1558「基隆-國3-木柵動物園」3月要停駛了！泰樂：長期虧損

泰樂客運公司在官網貼出公告，1558「基隆-國道三號-木柵動物園」全路線因為自民國109年接駛以來長期虧損，且駕駛人力不足情況下，營運許可至今年2月25日到期後，3月1日起停駛。

泰樂客運公司公告指出，1558「基隆-國道三號-木柵動物園」全路線，因考量營運成本過高，長期虧損與駕駛人力，3月1日周六起，試辦停駛6個月，感謝所有旅客長期支持，造成不便敬請見諒，感謝5年來的乘客搭乘，再會與感恩。其他路線班次時刻表可參考公路總局 iBUS APP。

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