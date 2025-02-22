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台東增設3處營養推廣中心 營養師走入社區撒下營養種子

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府為偏鄉長者營養把關，推出「社區營養推廣中心」，並增設縱谷、東海岸及南迴線有3處分中心，未來朝16鄉鎮都有的目標邁進。圖／台東縣衛生局提供
台東縣政府為偏鄉長者營養把關，推出「社區營養推廣中心」，並增設縱谷、東海岸及南迴線有3處分中心，未來朝16鄉鎮都有的目標邁進。圖／台東縣衛生局提供

今天2月22日營養師節，台東縣政府為偏鄉長者營養把關，推出「社區營養推廣中心」，並增設縱谷、東海岸及南迴線有3處分中心，未來朝16鄉鎮都有的目標邁進。衛生局表示，營養師會撒下營養種子，生長出健康的身體。

衛生局長孫國平表示，目前全縣村里服務涵蓋率已達86%，透過將營養議題在地化，成功提升長者營養識能。社區營養推廣中心營養師，主要在各年齡層的飲食營養上扮演守護角色，也是疾病預防與健康促進的重要推動者。

台東人口逐漸高齡化，長者的健康飲食受到社會關注，為幫助長者能夠順利吃得下且吃得健康，縣府於2022年設立社區營養推廣中心，透過專業營養師深入培育在地營養種子，並在縱谷、東海岸及南迴線等3處設分中心。

除了長者營養篩檢及教育，營養師也透過飲食質地調整的培訓課程，幫助烹調者理解長者在飲食上的需求與難處，提供高齡友善的飲食環境，前年推出「健康飲食友善店家」標章認證，全縣已有110間店家響應。

衛生局進一步說明，為擴大服務範圍，3處分中心的服務時間，縱谷池上鄉在週二上午、東海岸的成功鎮及南迴線太麻里鄉同為週三上午由營養師駐點服務，只要65歲以上長者或55歲以上的原住民朋友可向當地衛生所預約。

健康飲食 營養師 衛生局

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