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基隆安置兒少184人 謝國樑感謝寄養家庭：愛的甜甜圈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供

基隆市政府兒少處今天辦理「愛的甜甜圈」家外安置家庭及在地評估小組授證表揚暨兒少感恩會會，市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。

社會處表示，到去年底，經市府社工介處輔導提供「安置服務」的兒童少年計有184人。其中，在法院判決停止親生父母的親權後，由謝國樑擔任法定監護人的孩子計39人。

謝國樑說，由衷感謝每一位提供安置服務的專業照顧者付出的愛心，相信這份愛與信任關係，都將成為孩子們最溫暖且堅強的依靠，就像愛的甜甜圈。

謝國樑表示，「照顧」從來就不是件容易的事，對於所有安置資源端，包括46戶寄養家庭、14戶居托家庭、安置機構大光兒少之家及主恩兒童之家，以及承接居家托育中心的「社團法人台北市托育協會」等單位，願意公私協力，辛苦且努力的提供孩子穩定溫暖的生活，社會各界應予大大肯定與掌聲。

謝國樑說，市府會積極結合在地跨專業評估小組各領域委員的專業，強化安置家戶的照顧量能，支持第一線照顧人員情緒與喘息協助，提供特殊兒少照顧支援及結束安置之少年自立服務。

兒少處長林麗蟬指出，歡迎社會大眾投入參與兒少保護工作，強化基隆家庭式安置照顧服務，除邀請擔任寄養家庭外，也向具托育人員技術士證並領有居家托育登記證書者招手，推動專業居托安置服務。

市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑與近200名安置兒少餐敘，感謝寄養家庭、居家托育家庭付出無私的愛，讓安置兒少有一個溫暖的「家」。圖／基隆市政府提供

寄養家庭 托育 謝國樑

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