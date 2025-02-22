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花蓮校長被控性侵監委要調查！縣府回應了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨立委陳培瑜（左）、花蓮縣議員楊華美（中）等陪同當事人丈夫（右二），20日在立法院開記者會，呼籲花蓮縣政府立刻啟動調查，還原事實真相。本報資料照片
民進黨立委陳培瑜（左）、花蓮縣議員楊華美（中）等陪同當事人丈夫（右二），20日在立法院開記者會，呼籲花蓮縣政府立刻啟動調查，還原事實真相。本報資料照片

花蓮某校長涉出差期間性侵其他單位女職員，當事人家屬指控縣府處理態度消極，監委申請自動調查。縣府回應尊重並配合，接獲檢舉就指派督學了解，已外聘專家學者展開行政調查，絕無延誤或怠忽，會秉持毋枉毋縱原則儘速釐清事實。

據了解，被指控的是一名國小校長，與被害女子並非校內同事，但兩人支援同中心的行政業務有聯繫，因此熟識。被害人丈夫20日由民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體陪同，在台北召開記者會指控縣府主管機關處理態度消極。

被害人丈夫稱，其妻去年11月21、22日因公出差到北部，同樣參與會議的這名校長邀請會後餐敘，他的妻子與會，後續不勝酒力被帶到汽車旅館發生性侵事件，但去年12月5日投書縣長信箱，縣府回應要等司法程序結束再究責。

縣議員楊華美質疑，行政調查與司法訴訟是兩件事，且依據性別平等工作法，當主管機關知悉就應該立即處理，縣府有做嗎？

監委紀惠容今天表示，就近日新聞報導花蓮縣政府的調查處理程序，已明顯違反相關法令規定，將調查縣府是否未善盡督導責任，以及校長及相關人員的行為是否違反教育人員任用條例等相關規定，而應予解聘、免職等處分。

「尊重監委調查權，也會配合調查。」花蓮縣府教育處表示，接獲檢舉當下就派督學了解，考量尊重當事人採司法途徑維護自身權益，因此回覆待司法程序結束會依規定究責。

教育處表示，被指控人為校長，言行應有更嚴謹標準，因此縣府上月6日外聘專家學者，籌組5人專案調查小組，還在行政調查程序中，將儘速釐清事實，並追蹤雙方司法案件進展，依規定究責，調查結果出爐也將公開透明向社會各界說明。

主管 司法 性侵 花蓮縣政府

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