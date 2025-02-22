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台東、屏東爭取火箭發射場 3月底揭曉

聯合報／ 記者尤聰光潘奕言／連線報導
台東縣長饒慶鈴（右）與屏東縣長周春米（左）昨天出席「國境之南-迎曦科學列車」科普活動，兩人都積極爭取火箭發射場。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（右）與屏東縣長周春米（左）昨天出席「國境之南-迎曦科學列車」科普活動，兩人都積極爭取火箭發射場。記者尤聰光／攝影

台東南田及屏東九鵬成為「國家火箭發射場」候選場址，國家科會昨辦理「國境之南-迎曦科學列車」科普活動，台東、屏東縣長都積極爭取發射場。

國科會主委吳誠文指兩縣支持且配合度高，3月底會決定場址。

「國境之南－迎曦科學列車」科普活動昨由屏東枋寮火車站啟航，行至台東金崙車站。屏東縣長周春米搭列車前往，與台東縣長饒慶鈴碰面，兩人都希望國家火箭發射場落腳自家縣內，台東縣長饒慶鈴說，台東已準備好配合中央發展太空科技，達仁鄉南田一定是首選。周春米也表示屏東已做足準備，有條件成為火箭發射地。

國科會去年分別在南田及九鵬舉辦國家火箭發射場公聽會，地方政府及村民均表達高度支持。吳誠文表示，目前已完成當地原住民諮商程序並通過投票，現階段會釐清兩縣府的配合度及相關條件，決定場址後，預計2030年建置完成。

火箭發射場域總面積需25公頃，位置需與省道及都市計畫區距離15公里以上，發射作業區需臨海，邊長大於600公尺、寬度大於200公尺或有自然屏障。南田及九鵬都符合條件，未來不單發射火箭，也能結合在地歷史及人文，推升觀光、產業、教育、建設等發展。

火箭

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