變更羅東都計案 藍綠立委搶開說明會

內政部都市計畫委員會2月25日將審議「變更羅東都市計畫（原羅東工保案）」，民進黨宜蘭立委陳俊宇、國民黨立委吳宗憲都搶在審議前開說明會，因陳面臨罷免危機，吳則傳出可能代表藍營參選下屆宜蘭縣長，互別苗頭意味濃。

宜蘭縣府2018年在當時代理縣長陳金德規畫下，推動原羅東工保案，預計徵收開發面積近96公頃，經費約69億元，採區段徵收，但縣長林姿妙上任後，因涉及權利關係人、建物、土地眾多，有民眾反彈，上月縣府才依修正都市計畫內容送審議。

陳俊宇昨下午先在羅東北成興安宮召開進度說明會，表示該計畫在外緣保護區設北南水網截流，降低市區水患風險，也要透過大型蓄滯洪設施結合水網系統，提升羅東都市計畫地區治水標準到50年保護，對治水防災相當重要。

國民黨不分區立委吳宗憲傳出可能參選下屆宜蘭縣長，也將於24日上午11時在羅東南豪社區活動中心辦座談會，邀請國土署、縣府官員及地方鄉鎮長、民代列席，聽取心聲。

他表示，此案涉及近3000名權利關係人、400多棟建物及1000多筆土地，林姿妙及縣府團隊從2018年1月內政部都委會審議通過主要計畫，就開始規畫、溝通與協調，按縣府努力，應該可以順利通過，會持續在國會監督與發聲。