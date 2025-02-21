快訊

經典賽Live／9局上西班牙沒得分仍12：3領先 中華隊最後反攻機會

私大畢業求職屢碰壁 她重讀國立碩士大反轉：徵才真的看學歷

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆電動機車密度躍升全台之冠 每10輛機車1輛電動機車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆電動機車密度上月躍升全台之冠，每10輛機車1輛電動機車。記者游明煌／攝影
基隆電動機車密度上月躍升全台之冠，每10輛機車1輛電動機車。記者游明煌／攝影

基隆市自112年推動「公益青年就業電動機車補助計畫」以來，已有逾1萬5266名市民申請，市府表示，依交通部公路局公今年1月最新統計，基隆市電動機車依人口數與車輛數比例與密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有1輛是電動機車。

基隆市環保局今年1月起，實施新版公益青年免費電動機車補助方案，改網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。

2月份自1日上午9時開放線上登記至2月15日24時止，共計2523名市民登記，環境保護局今天上午10時，透過臉書直播抽選出2月1000名公益青年就業電動機車補助計畫可申請人名單。未來每月21日上午10時將固定於環保局臉書舉辦當月抽選作業。

市府副發言人曾冠誠表示，基隆市自112年推動「公益青年就業電動機車補助計畫」以來，已有超過1萬5266名市民申請。依交通部公路局公布今年1月最新統計資料，基隆市電動機車依人口數與車輛數比例與密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。

曾冠誠說，基隆市補助電動機車有成，推動淨零碳排具亮眼成績，不僅響應中央政策，也讓更多基隆市民有機會親身體驗騎乘電動機車的好處與優勢，請符合資格的市民踴躍申請。

環保局長馬仲豪提醒，請當月中選民眾，至官網下載書面申請表，下載網址：https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296139.html

填寫完成請將資料妥善裝袋彌封，於2個月內提交至戶籍所在地之電動機車友善車行，由車行協助送件至區公所進行後續資格審查。

友善車行查詢網址：https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html

基隆市環保局今年1月起，實施新版公益青年免費電動機車補助方案。圖／環保局提供
基隆市環保局今年1月起，實施新版公益青年免費電動機車補助方案。圖／環保局提供

公益 基隆 電動機車

延伸閱讀

基隆南榮路整體改造人行空間大 人車分道警示不足危險

徵求諧音哏 公路局調查不受歡迎英文碼 擬不列車牌製造

基隆「救難媽媽」離世享耆壽90 資助救援無數、還買救難船

光陽9kW白牌旗艦電車 MiG 9 量產準備 預計3月初正式發表

相關新聞

基隆電動機車密度躍升全台之冠 每10輛機車1輛電動機車

基隆市自112年推動「公益青年就業電動機車補助計畫」以來，已有逾1萬5266名市民申請，市府表示，依交通部公路局公今年1...

變更羅東都計案將審議 宜蘭藍綠立委搶開說明會

內政部都市計畫委員會將於25日審議宜蘭縣府提出的「變更羅東都市計畫（原羅東工保案）」，民進黨立委陳俊宇、國民黨立委吳宗憲...

隨縣長訪香港拚觀光惹議 花蓮民政處長明良臻這樣回應

花蓮縣長徐榛蔚日前帶隊赴香港旅遊博覽會拚觀光，除了觀光處，連民政處長明良臻也隨行，引發爭議。明良臻今天回應，此行有多位鄉...

基隆南榮路整體改造人行空間大 人車分道警示不足危險

基隆市南榮路市府正進行整體改善工程，在路側擴大人行空間，但商家及居民陳情人行空間太寬，且南下一處人行道路的護欄水泥突出路...

基隆「救難媽媽」離世享耆壽90 資助救援無數、還買救難船

被稱為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲日前離世，救難、消防人員哀悼。救難人員回憶說，因為她才有今天的救難協會，...

吉安鄉第一大村分家 新村名明票選

花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，是全鄉第一大村。鄉公所推動分村計畫，依面積畫分，調整後原北昌村7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。