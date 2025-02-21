基隆電動機車密度躍升全台之冠 每10輛機車1輛電動機車

基隆市自112年推動「公益青年就業電動機車補助計畫」以來，已有逾1萬5266名市民申請，市府表示，依交通部公路局公今年1月最新統計，基隆市電動機車依人口數與車輛數比例與密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有1輛是電動機車。

基隆市環保局今年1月起，實施新版公益青年免費電動機車補助方案，改網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。

2月份自1日上午9時開放線上登記至2月15日24時止，共計2523名市民登記，環境保護局今天上午10時，透過臉書直播抽選出2月1000名公益青年就業電動機車補助計畫可申請人名單。未來每月21日上午10時將固定於環保局臉書舉辦當月抽選作業。

市府副發言人曾冠誠表示，基隆市自112年推動「公益青年就業電動機車補助計畫」以來，已有超過1萬5266名市民申請。依交通部公路局公布今年1月最新統計資料，基隆市電動機車依人口數與車輛數比例與密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。

曾冠誠說，基隆市補助電動機車有成，推動淨零碳排具亮眼成績，不僅響應中央政策，也讓更多基隆市民有機會親身體驗騎乘電動機車的好處與優勢，請符合資格的市民踴躍申請。

環保局長馬仲豪提醒，請當月中選民眾，至官網下載書面申請表，下載網址：https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-296139.html

填寫完成請將資料妥善裝袋彌封，於2個月內提交至戶籍所在地之電動機車友善車行，由車行協助送件至區公所進行後續資格審查。