變更羅東都計案將審議 宜蘭藍綠立委搶開說明會

內政部都市計畫委員會將於25日審議宜蘭縣府提出的「變更羅東都市計畫（原羅東工保案）」，民進黨立委陳俊宇、國民黨立委吳宗憲都表示將加速推動，也搶在審議前開說明會，因陳面臨罷免危機，吳則傳出可能代表藍營參選下屆縣長，互別苗頭意味濃厚。

宜蘭縣政府於2018年在當時代理縣長陳金德規畫下，推動原羅東工保案，預計徵收開發面積近96公頃，經費約69億元，採區段徵收辦理，但林姿妙上任後，認為涉及權利關係人、建物、土地眾多，有民眾反彈而酌調，直到上月縣府才依內政部國土署審查意見，修正都市計畫內容送審議。

內政部都市計畫委員會預計25日開會，陳俊宇今天下午先在羅東北成興安宮召開進度說明會，表示「變更羅東都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討暨大羅東地區治水防災區段徵收案）」關係大羅東地區整體發展，且計畫在外緣保設區設置北南水網截流，降低市區水患風險，也要透過大型蓄滯洪設施結合水網系統，提升羅東都市計畫地區治水標準到50年保護，對治水防災相當重要。

陳俊宇強調，他上任後就邀請內政部追蹤進度，多次向相關部會反映，會持續關注並積極推動。

國民黨不分區立委吳宗憲傳出可能參選下屆宜蘭縣長，也將於24日上午11時在羅東南豪社區活動中心辦座談會，邀請國土署、縣府官員及地方鄉鎮長、民代列席，聽取心聲。