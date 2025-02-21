隨縣長訪香港拚觀光惹議 花蓮民政處長明良臻這樣回應

花蓮縣長徐榛蔚日前帶隊赴香港旅遊博覽會拚觀光，除了觀光處，連民政處長明良臻也隨行，引發爭議。明良臻今天回應，此行有多位鄉鎮長透過共識營與香港民眾互動，推廣花蓮美好，鼓勵來旅遊，鄉鎮長共識營就是民政處自治科的業務，

香港與花蓮直航班機去年12月啟動，讓兩地往返旅遊更方便。徐榛蔚近日率領新城鄉長何禮臺、吉安鄉長游淑貞等7鄉鎮長，以及縣府觀光處長余明勲、明良臻等人訪港，除了出席20日開幕的香港旅遊博覽會，也拜訪當地旅行社、與當地議員交流。

不過，花蓮縣議會臨時會今天開議，前天程序會時，議員發現明良臻請假，質疑「觀光交流和民政到底有什麼關係？」

明良臻今天受訪表示，香花線直航去年開航後，對花蓮整體非常重要，去年底鄉鎮長聯誼會共同做出決議，希望辦共識營，由縣長帶隊到香港推廣各鄉鎮的美好，而鄉鎮長共識營就是民政處業務。

他表示，這次是讓各鄉鎮市長自由報名，共同到香港推廣花蓮各鄉鎮的美好，也歡迎香港民間團體、地方仕紳、議員來交流，透過共識營與香港社區、百工百業及立法局議員、各區議員交流，也感謝陸委會協助與當地台商同鄉會、婦女會及多個團體互動，盼深化關係，未來能有更多香港民眾透過包機來到花蓮，最終能促進觀光也是一件很好的事情。