快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

聽新聞
0:00 / 0:00

隨縣長訪香港拚觀光惹議 花蓮民政處長明良臻這樣回應

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處長明良臻（左三）隨縣長徐榛蔚（左四）到香港「拚觀光」，引起爭議。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府民政處長明良臻（左三）隨縣長徐榛蔚（左四）到香港「拚觀光」，引起爭議。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚日前帶隊赴香港旅遊博覽會拚觀光，除了觀光處，連民政處長明良臻也隨行，引發爭議。明良臻今天回應，此行有多位鄉鎮長透過共識營與香港民眾互動，推廣花蓮美好，鼓勵來旅遊，鄉鎮長共識營就是民政處自治科的業務，

香港與花蓮直航班機去年12月啟動，讓兩地往返旅遊更方便。徐榛蔚近日率領新城鄉長何禮臺、吉安鄉長游淑貞等7鄉鎮長，以及縣府觀光處長余明勲、明良臻等人訪港，除了出席20日開幕的香港旅遊博覽會，也拜訪當地旅行社、與當地議員交流。

不過，花蓮縣議會臨時會今天開議，前天程序會時，議員發現明良臻請假，質疑「觀光交流和民政到底有什麼關係？」

明良臻今天受訪表示，香花線直航去年開航後，對花蓮整體非常重要，去年底鄉鎮長聯誼會共同做出決議，希望辦共識營，由縣長帶隊到香港推廣各鄉鎮的美好，而鄉鎮長共識營就是民政處業務。

他表示，這次是讓各鄉鎮市長自由報名，共同到香港推廣花蓮各鄉鎮的美好，也歡迎香港民間團體、地方仕紳、議員來交流，透過共識營與香港社區、百工百業及立法局議員、各區議員交流，也感謝陸委會協助與當地台商同鄉會、婦女會及多個團體互動，盼深化關係，未來能有更多香港民眾透過包機來到花蓮，最終能促進觀光也是一件很好的事情。

花蓮縣府觀光處表示，2025香港旅遊博覽會持續到23日，現場設有「花蓮形象館」，推廣香港直飛花蓮的「香花直航」，提供專業導覽並有機會參加限時抽獎，贏取免費住宿與特色體驗行程。

花蓮縣府民政處長明良臻隨縣長訪香港引起爭議，今天回應表示，因有鄉鎮長共識營，是民政處業務。記者王燕華／翻攝
花蓮縣府民政處長明良臻隨縣長訪香港引起爭議，今天回應表示，因有鄉鎮長共識營，是民政處業務。記者王燕華／翻攝

花蓮 議員 香港

延伸閱讀

香港啟德體育園3月1日開幕 4大天王不同台 容祖兒、林丹獻技

傅崐萁譏賴清德 不只鬥林岱樺還要鬥在野黨「 天天都在鬥」

花蓮參加香港旅遊博覽會 香花直航運動觀光引客

中央猛擋陸客 花蓮縣府轟：不合理方式力阻

相關新聞

變更羅東都計案將審議　宜蘭藍綠立委搶開說明會

內政部都市計畫委員會將於25日審議宜蘭縣府提出的「變更羅東都市計畫（原羅東工保案）」，民進黨立委陳俊宇、國民黨立委吳宗憲...

隨縣長訪香港拚觀光惹議 花蓮民政處長明良臻這樣回應

花蓮縣長徐榛蔚日前帶隊赴香港旅遊博覽會拚觀光，除了觀光處，連民政處長明良臻也隨行，引發爭議。明良臻今天回應，此行有多位鄉...

基隆南榮路整體改造人行空間大 人車分道警示不足危險

基隆市南榮路市府正進行整體改善工程，在路側擴大人行空間，但商家及居民陳情人行空間太寬，且南下一處人行道路的護欄水泥突出路...

基隆「救難媽媽」離世享耆壽90 資助救援無數、還買救難船

被稱為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲日前離世，救難、消防人員哀悼。救難人員回憶說，因為她才有今天的救難協會，...

吉安鄉第一大村分家 新村名明票選

花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，是全鄉第一大村。鄉公所推動分村計畫，依面積畫分，調整後原北昌村7...

謝立功請命黃國昌關心基隆捷運 提前布局2026議員選戰

民眾黨主席黃國昌昨天就任，掌握2026年地方選舉提名權，民眾黨前秘書長謝立功今天說，基隆市持續湧入雙北市新興人口，也有很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。