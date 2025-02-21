基隆南榮路整體改造人行空間大 人車分道警示不足危險

基隆市南榮路市府正進行整體改善工程，在路側擴大人行空間，但商家及居民陳情人行空間太寬，且南下一處人行道路的護欄水泥突出路側，警示不足，機車騎士易撞車摔倒。民代指「未蒙其利，先受其害」。市府表示，採人本觀念將人行空間擴大，會加強警示作為。

基隆市南榮路為省道台5線進入基隆市區主要路段，但不少路段人行空間不足，有的甚至沒有人行道，沿路路側設施雜亂讓，長期以來民眾詬病，市府進行整體改善，在路側擴大人行空間，預計5月完工。

南榮路商家及居民反映，施工時間很長，造成居民出入很不方便，且公車站牌移位的地方剛好是店家大門口，影響進出貨；不少商家也說，學生有限，人行道規畫太寬，平時沒有太多人會走，反排擠停車空間。

居民指出，另南下一處人行道路的護欄水泥突出路側，警示不足，擴大後的人行道水泥護欄已完成，但前方道路規畫路邊汽車停車格尚未畫位，造成車道縮減，稍不注意或夜間，很容易撞上摔車。

議員鄭文婷今會同市府相關單位會勘，鄭說，市府採人車分道的設計，車道和人行道有水泥護欄阻隔，但人行道前方是停車格，還沒畫好才會「凹進去」，造成車道縮減。

市府工務處養護工程科長林賢家表示，會在護欄加強黃黑漆畫及閃光燈設置，也會有槽化線和分向桿，讓遠方的車可以注意及因應。至於人行空間加大，是採取人本的觀念規畫，保障行人安全，經過整體規畫考量。