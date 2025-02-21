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基隆「救難媽媽」離世享耆壽90 資助救援無數、還買救難船

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
被稱為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲，日前離世，救難、消防人員哀悼。圖／王銘祥提供
被稱為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲，日前離世，救難、消防人員哀悼。圖／王銘祥提供

被稱為「救難媽媽」的基隆市救難協會前理事長何碧雲日前離世，救難、消防人員哀悼。救難人員回憶說，因為她才有今天的救難協會，她在賀伯，象神，納利颱風，921大地震及88水災等災難，帶領救難人員上山下海救援；她曾買「碧雲號」救難船，讓救難弟兄能在大風大浪中出任務，送往生者回家。

何碧雲15日安祥離世，享90歲耆壽，24日在基隆市立殯儀館舉行家祭及公祭，基隆市救難界、消防人員紛感懷她對救難協會及救災救難的貢獻。

基隆市救難協會總教練、資深救援教練王銘祥回憶說，30多年前，基隆市救難協會創立初期，他們在基隆港認識何媽媽，從此她就跟救難協會畫上等號。

王銘祥表示，救難人員都是一群快樂、不計付出的傻瓜，有一次他們在基隆港打撈往生者，妳過來問他們為什麼而做，看他們全身又髒又濕，她二話不說，拿起水來就幫他們清洗臉頰上的髒汙。

「看我們中午還沒吃飯，她馬上掏錢出來，叫人去買便當給我們吃」，王銘祥說，當時他們都是自己出錢買便當，而這便當一吃，就是10多年。

王銘祥說，因有她才有今天的基隆市救難協會，何媽媽那出自內心的付出，讓基隆市救難協會有了後盾，勇往直前去幫助更多受難者。在賀伯，象神，納利颱風，921大地震及88水災等大小災難救援中，她帶領大家上山下海，雖這些受難者不認識她，但她的付出讓大家感受到了。

王銘祥表示，她總是抱這感恩的心要大家全力以赴，讓家屬安心，大家都受到鼓舞。

早期外海受難者因沒船隻的救援，她買了「碧雲號」救難船，王銘祥表示，因為這船讓救難弟兄能在大風大浪中出任務，送回往生者回到他家人的身邊。

何碧雲無私貢獻，當協會無固定會館苦惱時，她將房子騰出來給協會使用；在協會缺經費時，她到電台去宣導救難協會的義舉，更成立愛心獅子會募款給協會，四處募款欠人情，但感動許多善心人士一起為協會付出。

何碧雲常說的一句話，「歡喜做甘願受，有做有保佑」，王銘祥不捨說，她對協會的付出，將永遠烙印在基隆市救難協會及受過她幫助過的人，一路好走。

早期外海受難者因沒船隻的救援，救難兄弟盼能有船，她馬上一口答應，買了「碧雲號」救難船。圖／王銘祥提供
早期外海受難者因沒船隻的救援，救難兄弟盼能有船，她馬上一口答應，買了「碧雲號」救難船。圖／王銘祥提供
何碧雲無私貢獻，讓很多人受惠，當協會無固定會館若惱時，她將房子騰出來給協會使用。圖／王銘祥提供
何碧雲無私貢獻，讓很多人受惠，當協會無固定會館若惱時，她將房子騰出來給協會使用。圖／王銘祥提供

921大地震 基隆港 往生者

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