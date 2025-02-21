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吉安鄉第一大村分家 新村名明票選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，是全鄉第一大村。鄉公所推動分村計畫，依面積畫分，調整後原北昌村7000人，新村約1700人，預計明年選舉前完成，同步選出新村長，新村名將由住戶決定，本月22日辦投票

吉安鄉現有3萬4000戶、約8萬3000人，在全縣僅次於花蓮市，是人口第二多的鄉鎮市。鄉內18村以北昌村人數最多，慶豐村7800人、勝安村5900人，其餘約在1300至5000人左右。

鄉公所表示，北昌村附近有慈濟醫院、花蓮火車站，生活機能佳，且因應「變更吉安都市計畫（ 住一住宅區）細部計畫案」市地重畫，未來人口可能大量增長，為提高行政管理與為民服務效率決定分村，新村範圍為建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東。

鄉公所上月在網路舉辦「新村命名徵選活動」，獲得273則回應，彙整篩選6個入選新村名，分別為勝昌村、吉昌村、北安村、永昌村、昌勝村、新昌村，22日將在北昌國小階梯教室舉辦新村住戶說明會，並請住戶投票選出新村名稱，投票採「1戶1票制」，若戶長不能出席，可指派戶籍內年滿18歲以上的成員代表投票。

鄉長游淑貞說，鄉民代表會增額編列分村所需經費，希望明年縣市選舉前完成分村作業並選出新村村長。

住戶 投票 花蓮

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