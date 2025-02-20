基隆市公費流感疫苗僅剩160劑 周五基隆火車站施打
基隆市獲配1490劑公費流感疫苗，今天七區衛生所同步開打，各區接種踴躍，目前僅剩160劑，有的區已打完，考量民眾仍有接種須求，明天下午3至5時統一在基隆火車站南站1樓大廳開設集中接種站。
衛生局說，公費流感疫苗明天僅剩160劑，請符合接種條件之11類高風險對象（65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/高職/五專三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員）把握機會，請攜帶相關證件前往接種。
衛生局提醒，113年10月1日後已完成年度流感疫苗接種者，勿再前往；今天就有少數長者忘記已經接種過，現場衛生所人員協助確認後提醒。
衛生局長張賢政說，前往接種公費流感疫苗請攜帶健保卡，如為兒童請加帶健康手冊前往接種，如果市民願意，流感疫苗也可以和其他疫苗（如新冠疫苗、長者肺炎鏈球菌）同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種；另為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，仍應持續維持正確配戴口罩、勤洗手及保持社交距離。
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