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基隆流感疫苗剩160劑 2月21日下午火車站南站大廳施打

中央社／ 基隆20日電

基隆市分配到追加的1490劑流感疫苗今天開打，許多市民一早到衛生所排隊，七堵區及安樂區分配到的疫苗已用罄，共剩約160劑疫苗，衛生局明天下午在火車站南站1樓大廳集中施打。

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，民眾施打流感疫苗熱度增加，衛生福利部疾病管制署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市分配到1490劑，依基隆市7個行政區65歲以上人口數，分配至7個行政區的衛生所，提供65歲以上長者等共11類族群施打。

各區衛生局上午9時開始施打，一早各衛生所大排長龍，有民眾清晨6時30分就到場等候，民眾抵達現場後，先由醫護人員確認是否符合接種族群，施打前一度與中央的系統連線發生問題，所幸很快就排除，並未延誤施打。

基隆市衛生局長張賢政表示，去年10月施打的疫苗，與今天施打的疫苗成分相同，民眾若在去年10月1日後完成流感疫苗接種者，因保護力至少可維持6個月，因此無須再接種，醫護人員也會在場協助前來施打的民眾確認。

張賢政指出，考量民眾仍有接種需求，且剩餘量不多，將於明天下午3時至5時，於基隆火車站南站1樓大廳開設集中接種站，提醒民眾攜帶健保卡，如為兒童請加帶健康手冊前往接種。

基隆 流感疫苗 衛生所

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